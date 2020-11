Stefanos Tsitsipas gibt mentale Müdigkeit in Corona-Saison zu

Der kahlgeschorene Tour-Kalender in der Saison 2020 hat die körperlichen Anstrengungen der ATP-Spieler deutlich reduziert. Umso mehr wird die mentale Herausforderung zum Problem, da Spieler sich laufend an Gesundheitsprotokolle halten müssen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Dies gab Stefanos Tsitsipas am Rande des ATP-Turniers in Paris-Bercy zu.

Das Masters von Paris-Bercy ist üblicherweise jener Zeitpunkt in der Saison, an dem Überraschungen besonders wahrscheinlich sind. Im Endstadium einer Saison müssen viele Spieler einem langen Jahr Tribut zollen. In diesem Jahr wurde aber der gesamte Asien-Swing abgesagt. Im März wurde die Tour geänzlich ausgesetzt, erst im August ging es mit Cincinnati und den US Open wieder los.

"Ich fühle mich gut, bin nicht erschöpft, weil ich wenige Turniere spielte", sagte Tsitsipas am Sonntag. "Der Teil, der es ermündend macht, ist das Virus. Ständig werden die Bedingungen geändert, das ist die größte Herausforderung."

Der amtierende ATP-Finals-Champion legte kürzlich einen Urlaub mit NBA-MVP Giannis Antetokounmpo ein. Tsitsipas beschrieb es als eine großartige Erfahrung, da er viel vom Forward der Milwaukee Bucks lernen könne.

Tsitsipas gewann das Turnier in Marseille und erreichte in Dubai das Finale, bevor die Tour durch die Pandemie unterbrochen wurde. Nach der Pause spielte er im Finale von Hamburg und im Halbfinale der French Open.

"Meine Einstellung hat sich deutlich verbessert", sagte Tsitsipas. "Meine Ruhe auf dem Platz gab mir Vertrauen in meine Fähigkeiten, wenn es enge Momente gibt."

Tsitsipas scheiterte bei den Erste Bank Open in der vergangenen Woche überraschend im Achtelfinale an Grigor Dimitrov. In Paris-Bercy trifft er nach einem Freilos in seinem ersten Match auf Ugo Humbert, der sich gegen Casper Ruud durchsetzte.

