Stefanos Tsitsipas: Niemand verliert zwölf 500er-Endspiele!

Mit dem 6:3 und 6:3 gegen Félix Auger-Aliassime im gestrigen Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai hat Stefanos Tsitsipas erstmals ein Event dieser Kategorie gewonnen. Nach zuvor elf vergeblichen Anläufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 07:54 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Stefanos Tsitsipas in Dubai

Klar: Es gibt noch ein paar spannende Serien im Welttennis. Etwa jene von Andrey Rublev, der gefühlt nach mehreren tausend Grand-Slam-Turnieren immer noch kein Halbfinale erreicht hat. Oder natürlich jene von Gael Monfils, der gegen Novak Djokovic eine stattliche Bilanz von 0:20 aufzuweisen hat. Und nur einmal wirklich nah dran an einem Sieg war: 2020 in Dubai, jener Stätte also, an der Stefanos Tsitsipas gestern endlich seinen ersten Titel in der 500er-Kategorie gewonnen hat.

Zeit ist es geworden. Elf vergebliche Anläufe hatte der Grieche zuvor genommen, dazu gleich mehr. Aber im Curriculum von Tsitsipas macht sich der Erfolg von Dubai natürlich schon gut. Denn Tsitsipas hat nun bei 250ern, 500ern und 1000ern triumphiert. Und auch beim einzigen Turnier, be dem es potenziell 1.500 Zähler für den Sieger gibt, hat Tsitsipas reüssiert: bei den ATP Finals 2019 in London.

Tsitsipas in Indian Wells nicht sonderlich erfolgreich

Fehlt ja „nur“ noch der Sieg bei einem Major. Der schien in jüngerer Vergangenheit indes in weite Ferne gerückt. Zu dominant vor allem Carlos Alcaraz im direkten Duell (der Spanier führt mit 6:0). Und auch gegen Novak Djokovic gab es selten was zu ernten. Die Bilanz gegen Jannik Sinner ist zwar insgesamt positiv (6:3), aber würde man im Endspiel in Roland-Garros gefühlsmäßig nicht doch auf den derzeit gesperrten Südtiroler setzen?

Aber gut. Nach vier verlorenen Endspielen in Barcelona, zwei in Dubai und jeweils einem in Rotterdam, Hamburg, Peking, Acapulco und Astana ist das 500er-Rätsel erst einmal gelöst. Auf den Punkt gebracht hat es bei Social Media Novak Djokovic: Der serbische Großmeister postete: “Niemand schlägt Stefanos Tsitsipas zwölf Mal in einem 500er-Turnier. Gut gemacht,”

Jetzt geht es weiter nach Indian Wells, vom Gefühl her ja ein Turnier, das Tsitsipas aufgrund des nicht allzu schnellen Belags liegen sollte. Dort hat Stefanos Tsitsipas aber erst einmal wenigstens das Viertelfinale erreicht: 2020, als wegen der Corona-Pandemie im Herbst gespielt wurde, verlor er gegen Nikolov Basilashvili. Im vergangenen Jahr war im Achtelfinale gegen Jiri Lehecka Schluss.