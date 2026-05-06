Stolperstein zum Auftakt? Novak Djokovic kann in Rom nur gewinnen

In Rom gibt Novak Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier sein Comeback. Der an Position drei gesetzte Serbe ist unter den Topgesetzten vielleicht der größte Außenseiter. Gefahr droht bereits früh im Turnier.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 13:57 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic geht in Rom an den Start.

Als am Montag die Würfel oder besser gesagt die Lose gefallen sind, war für alle Spieler der Weg durch den Draw in Rom sicher. So auch für Rückehrer Novak Djokovic. Der Serbe ließ nach Indian Wells das Racket für gute zwei Monate mehr oder weniger in der Tennistasche und kurierte eine Verletzung aus. Nun geht es für den Tennisgroßmeister beim Masters in Rom darum, die Form für die French Open anzutesten. Wie viele Matches Djokovic in der ewigen Stadt absolvieren wird, hängt auch von der eigenen Überzeugung des Serben an.

Zumindest präsentierte sich Novak Djokovic auf dem Trainingsplatz vor Turnierbeginn in einer guten Verfassung, absolvierte beispielsweise mit Ignacio Buse eine gemeinsame Session. Bereits das erste Duell könnte für den “Djoker” eine knifflige Angelegenheit werden. Nach Freilos wartet der Sieger des Duells zwischen Qualifikant Dino Prizmic und Marton Fucsovics. Fucsovics ist dafür bekannt, seine Gegner gerne über mehrere Stunde mit seinem aufreibenden Spielstil zu quälen. Sicherlich nicht der beste Gegner für ein Comeback.

Doe rote Asche als Formaufbau für den Rasen?

In der dritten Runde könnte sich dann die Klingen mit Ugo Humbert kreuzen. Sicherlich auch kein Los, das für Jubelstürme sorgt. Doch Novak Djokovic hat bei diesem Turnier den Vorteil der Erwartungslosigkeit. Denn viel versprechen sich Beobachter und Fans nicht vom Serben bei seinem ersten Auftritt in diesem Jahr auf Sand.

Auch die French Open werden sicherlich nicht der Grand Slam sein, bei dem Novak Djokovic abräumen wird. Der langjährige Weltranglistenerste kann die Sandplatzsaison also viel mehr als Formaufbau für die Zeit nach der roten Asche nutzen. Denn auf Rasen wird sich Novak Djokovic sicherlich mehr ausrechnen. Vielleicht reicht die Mathematik auch für einen 25. Major-Titel in Wimbledon.

Hier das Einzel-Tableau in Rom