Swiatek: Nummer 1 der Welt "keine Priorität"

Iga Swiatek kehrt als die Topgesetzte nach Peking zurück. Die ehemalige Weltranglistenerste hätte dort die Chance den Abstand zu Aryna Sabalenka zu verkürzen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.09.2025, 21:07 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek beim Finale der Korea Open

Vor zwei Jahren debütierte Iga Swiatek beim WTA-1000-Turnier in Peking – und holte sich direkt den Titel. 2024 verzichtete die Polin aus persönlichen Gründen, in diesem Jahr kehrt sie als Topgesetzte zurück und will erneut angreifen.

Mit Rückenwind durch ihren Turniersieg in Seoul kann die aktuelle Nummer 2 der Welt den Abstand zu ihrer größten Rivalin Aryna Sabalenka verkürzen. Die US-Open-Siegerin musste verletzungsbedingt absagen, wurde jedoch bereits wieder beim Training gesichtet – mit guten Freund Novak Djokovic.

Trotz ihres nahezu unantastbaren Vorsprungs von 11.225 Punkten ist Sabalenkas Spitzenplatz für die ehemalige Nummer 1 natürlich nach wie vor ein Thema – auch wenn Swiatek auch betont, dass die Weltrangliste „nur eine Zahl“ sei und nicht ihre oberste Priorität habe. „Es ist eine andere Situation als im vergangenen Jahr, als ich Platz eins nicht verteidigen konnte. Natürlich bin ich froh, dass ich wieder darum kämpfen kann. Aber mein Fokus liegt auf tennisbezogenen Aspekten und darauf, wie ich mich auf dem Platz fühle“, erklärte die 25-fache Titelträgerin bei der Pressekonferenz in Peking.

