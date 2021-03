"Taugt mir in der Wüste" - Dominic Thiem meldet sich aus Dubai

Kurz vor seinem Auftaktmatch beim ATP-500er-Turnier in Dubai hat sich Dominic Thiem zu Wort gemeldet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 14:03 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Thiem

Seit Samstag bereite er sich auf sein zweites Turnier in der Wüste vor, schrieb Thiem auf seiner Homepage. Der Unterschied zu Doha: "In Dubai ist es heißer, auch die Courts sind schneller."

In Doha hatte Thiem im Viertelfinale gegen Roberto Bautista Agut verloren, sich aber grundsätzlich zufrieden mit seiner Leistung gezeigt. Vor seinem Gegner Lloyd Harris hat Thiem Respekt, er hat die vergangenen Erfolgserlebnisse des Südafrikaners genau verfolgt - das Erreichen der dritten Runde bei den Australian Open sowie den Sieg in Doha über Stan Wawrinka. Thiem: "Ich bin gewarnt – aufpassen!"

Aber der Lichtenwörther zeigt sich selbstbewusst: "Meine Trainingseinheiten in den letzten Tagen haben alle gepasst, ich spulte auch einige Sätze ab, spielte viele Punkte. Prinzipiell taugt es mir in der Wüste. Ich konnte viele neue Eindrücke sammeln." Auch die Hotel seien direkt an der Anlage, das Wetter optimal. Doha und Dubai könnten daher auch künftig eine gute Rolle in seinem Turnierkalender stellen, "sind also in Zukunft sicher eine nette Option zur Südamerika-Tournee."

Thiem und Massu wieder vereint

Vor allem aber zeigt sich Thiem froh, dass er wieder an der Seite seines Coaches weilen darf. Nicolas Massu hatte aufgrund seiner COVID-19-Erkrankung die Reise nach Australien verpasst, seit den ATP Finals in London im vergangenen November habe man sich nicht mehr gesehen, so Thiem. Aber es scheint, als sei Massu nie weggewesen: "Auf dem Platz passte sofort die Harmonie, er ist wirklich ein wichtiger Faktor in meinem Team."

Nun geht es um die richtigen Ergebnisse, die Thiem in 2021 noch etwas vermissen hat lassen. "Jetzt arbeiten wir intensiv daran, dass wir beide wieder bald gemeinsam Erfolge feiern können."

Den Auftakt in Dubai könnte ihr live verfolgen: Ab ca. 17.30 Uhr sollte Thiem spielen, das Match gegen Harris haben wir für euch im tennisnet-Liveticker!

Hier das Einzel-Tableau in Dubai