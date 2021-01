Thiem-Coach Massu rätselt über COVID-Infektion - und hofft auf Nachreise

Nicolas Massu, der Coach von Dominic Thiem, hat sich an COVID-19 infiziert - wo und wann weiß er allerdings nicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2021, 10:47 Uhr

© GEPA Nicolas Massu

"Unerklärlich, ich weiß nicht, wo ich mich mit dem Virus infiziert habe", so Massu im Gespräch mit krone.at. "Ich habe mich über Wochen alle zwei, drei Tage testen lassen, dann war ich vor dem Abflug positiv.“ Er habe leichte Symptome, der Rücken schmerze auch ein bisschen, erklärte Massu weiter.

Der Chilene, aktuell in Miami beheimatet, spekuliert aber offenbar noch mit einer Nachreise nach Melbourne, "ich hoffe, dass ich rechtzeitig zum Grand Slam da bin", wird er zitiert.

Ob es doch eine (noch nicht offiziell verlautbarte) Ausnahme für spätere Anreisen gibt? Auch nach dem positiven Corona-Test von Andy Murray wurde eine Absage noch nicht verkündet; Murray hoffe, zu einem späteren Zeitpunkt nach Melbourne reisen zu können, hieß es.

Thiem: Keine Langeweile in Adelaide

Massus Schützling Thiem wird indes von Papa Wolfgang trainiert, gestern war Team Thiem in Adelaide gelandet. Auch wenn Thiem nur fünf Stunden pro Tag zum Training aus der Hotel-Bubble ausbrechen darf, besteht offenbar keine Gefahr, dass es ihm langweilig wird. "Ich habe einige Interviews für internationale Zeitungen via Video-Calls zu erledigen, kann mich auch in Ruhe an die Zeitumstellung gewöhnen", so der Weltranglisten-Dritte, der im Vorjahr mit dem Erreichen des Endspiels sein bestes Ergebnis bei den Australian Open vorweisen konnte.