Taylor Fritz überholt Novak Djokovic - und kommt Turin immer näher
Taylor Fritz hat Novak Djokovic durch seinen Finaleinzug in Tokio in der Weltrangliste überholt und sich auf Rang vier verbessert. Außerdem darf der US-Amerikaner seine Planungen für die ATP Finals vorantreiben.
von Nikolaus Fink
zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 19:03 Uhr
Mit dem Titel in Tokio wurde es zwar nichts, für Taylor Fritz zahlte sich der Ausflug nach Japan aber trotzdem aus. Denn der US-Amerikaner legte in der Weltrangliste um 320 Punkte zu und überholte damit Novak Djokovic, der erst in dieser Woche in Shanghai auf die Tour zurückkehrt. Dem nunmehr viertbesten Spieler der Welt fehlen im Ranking nicht einmal mehr 1000 Zähler auf Alexander Zverev.
Weiterhin unangefochten an der Spitze liegen wenig überraschend Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Der Spanier, der das Turnier in Shanghai nach seinem Triumph in Tokio auslässt, führt das Ranking aktuell 590 Punkte vor dem frishgebackenen Peking-Champion an. Bemerkenswert: Auf den drittplatzierten Zverev beträgt der Vorsprung 5560 Zähler.
Zverev lässt Djokovic im Race hinter sich
Im Race to Turin schob sich Zverev durch seinen Viertelfinaleinzug in Peking an Djokovic vorbei und verbesserte sich auf Rang drei. Auch Fritz kletterte als neuer Fünfter um einen Rang nach oben und ließ damit Ben Shelton hinter sich. Komplettiert wird das Starterfeld bei den ATP Finals aus aktueller Sicht von Alex de Minaur, der sowohl in der regulären Weltrangliste als auch im Race einen Platz gutmachte, und Lorenzo Musetti.
Musettis Vorsprung auf Felix Auger-Aliassime, der nach dem vorzeitigen Saisonende von Jack Draper als Nummer zehn im Race derzeit erster Ersatzmann wäre, beträgt immerhin 630 Punkte. Hinter dem Kanadier lauern Casper Ruud, Andrey Rublev und Alexander Bublik. Dem Race-14. Holger Rune fehlen bereits über 1000 Zähler auf Musetti.
Der Stand in der Weltrangliste
Der Stand im Race to Turin