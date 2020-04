Tennis und Corona: Das ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz erlaubt

Was ist im Vereinstennis in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Corona-Zeiten erlaubt und was verboten? Wir haben den aktuellen Stand und die Verhaltensregeln für euch.

von Florian Goosmann / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 28.04.2020, 12:10 Uhr

Tennisball - Tennisschläger

Tennis in Deutschland

In Deutschland wurden die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bis zum 3. Mai 2020 verlängert, mit gewissen Freiräumen. In einigen Bundesländern darf daher auch wieder Tennis gespielt werden. Aktuell sind das Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Mecklemburg-Vorpommern, Bremen und Berlin. Schleswig-Holstein will ab 4. Mai das Tennisspielen ermöglichen.

Der DTB hatte sich in der vergangenen Woche an die politischen Entscheidungsträger auf Bundes- und Landesebene gewandt und auf die Besonderheiten von Tennis im Freien hingewiesen. „Tennis kann, gerade in der jetzigen Jahreszeit, als Individualsport im Freien ausgeübt werden. Eine Kontaminierung durch das Spielgerät ist nicht möglich. Körperkontakt ist nicht Teil der Sportart Tennis. Nach wie vor absolut notwendige Infektionsschutzmaßnahmen können umgesetzt werden“, heißt es hierbei.

Die Vorschläge des DTB beinhalten unter anderem die Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern in allen Bereichen des Platzes, den Verzicht auf Handshakes und die Bestellung eines Corona-Verantwortlichen im Verein. Die einzelnen Landesverbände haben indes auf ihren Websites entsprechende Maßnahmen aufgelistet - auch, was das Training betrifft.

Zu den Vorschlägen des DTB geht es hier, zu den einzelnen Landesverbänden hier.

Tennis in Österreich

In Österreich ist Tennisspielen ab dem 1. Mai wieder erlaubt. Das hatte Sportminister Werner Kogler am 15. April in einer Pressekonferenz verkündet. Kogler ging hierbei konkret auf die Ergebnisse der Umfrage von tennisnet und eTennis ein, inklusive der 10 Gebote, um Tennis corona-sicher zu machen.

Der ÖTV verweist nun auf seiner Homepage auf den Hausverstand und die aufbereiteten Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen. So sollen Restaurants, Clubräume und Hallen bis auf Weiteres geschlossen bleiben, Desinfektionsmittel bereit gestellt und Masken während des Aufenthalts auf der Anlage aufgesetzt werden (außer beim Spielen). Zudem solle zunächst nur Einzel gespielt werden und nur die eigenen (gekennzeichneten) Bälle berührt werden. Der Trainingsbetrieb soll als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2 bis 4 Personen plus Coach) stattfinden, bei Kindern und Jugendlichen ist aktuell nur Einzeltraining gestattet.

Die gesamten Verhaltensregeln findet ihr hier!

Tennis in der Schweiz

In der Schweiz ist Tennisspielen aktuell noch untersagt. Der Schweizer Verband Swiss Tennis hat jedoch ein umfassendes Konzept vorgestellt, das dem Bundesamt für Sport und Swiss Olympic übermittelt wurde. In der Woche vom 4. Mai soll über die Wiederaufnahme des Tennisbetriebs dann entschieden werden.

Hier geht es zum Schutzkonzept.

Bitte haltet euch an die Maßnahmen!

Auch wir von tennisnet appellieren ausdrücklich an alle Tennisfans, die Maßnahmen der Verbände einzuhalten! Nur so können wir eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen und uns dennoch mit unserem Lieblingssport fit halten!

