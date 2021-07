Tennis-Weltranglisten: Djokovic und Barty bleiben vorne, Kerber und Petkovic holen auf, Williams rutscht aus Top 10

Die Wimbledonchamps bleiben auch in den Weltranglisten spitze: Novak Djokovic und Ashleigh Barty haben ihre Nummer 1 verteidigt. Dahinter gab es einige Bewegung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.07.2021, 10:35 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Novak Djokovic hat zwar als Titelverteidiger keine Punkte dazugewonnen, allerdings war das auch nicht nötig: Mit 12.113 Punkten steht er noch einigermaßen entspannt vor Daniil Medvedev mit 10.280 Zählern. Es folgen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas. Und dann: Alexander Zverev auf Platz 5, er ist an Dominic Thiem vorbeigezogen. Finalist Matteo Berrettini macht einen Platz gut und ist die Nummer 8, vor Roger Federer auf der 9 und Denis Shapovalov auf der 10.

Dahinter folgt Hubert Hurkacz auf 11: Der Halbfinalist hat sieben Plätze gutgemacht und ein neues High-Ranking erreicht. Auch Felix Auger-Aliassime steht mit Platz 15 so hoch wie noch nie.

Aus deutscher Sicht ist Jan-Lennard Struff die 47, Dominik Koepfer die 59. In Österreich bleibt Dennis Novak die 122, vor Jurij Rodionov auf Platz 138 und Sebastian Ofner auf 167.

Hier geht's zur aktuellen ATP-Weltrangliste

Williams fliegt aus Top 10, Kerber holt auf, Petkovic wieder unter ersten 100

Bei den Damen bleibt Ashleigh Barty die Nummer 1, sie sollte damit auch ihre Kritiker verstummt haben. Einige hatten behauptet, Barty habe von der Corona-Weltrangliste zu arg profitiert im Vergleich zu Naomi Osaka, die zuletzt zwei Major-Turniere gewonnen hatte, aber dennoch nicht an Nummer 1 geführt worden war, während Barty kaum gespielt hatte. Sie führt nun mit 9.635 Punkten vor Osaka mit 7.336 Zählern. Aryna Sabalenka ist die neue Nummer 3. Karolina Pliskova hat sich nach kurzer Zeit außerhalb der ersten Zehn wieder auf Rang 7 gesetzt. Abwärts gibt's indes für Simona Halep, die verletzungsbedingt nicht zur Wimbledon-Titelverteidigung antreten konnte, sie rutschte von Platz 3 auf Platz 9 ab. Serena Williams flog aus den Top 10 auf Platz 16.

Angelique Kerber hat hingegen sechs Plätze gutgemacht, ist nun die Nummer 22. Die Schweizerin Viktorija Golubic hat mit Rang 48 ihr neues Career-High erreicht. Andrea Petkovic hat mit ihrem Finaleinzug in Hamburg ganze 33 Plätze gewonnen und ist mit Rang 97 wieder unter die Top 100 eingezogen. Hamburg-Siegerin Elena-Gabriela Ruse kletterte gar 65 Plätze nach oben und ist nun die neue Nummer 133. Jule Niemeier, Halbfinalistin in Hamburg, machte 27 Plätze gut und steht mit Rang 140 so hoch wie nie zuvor - stark!

In Österreich bleibt Barbara Haas das Maß aller Dinge mit Platz 158, vor Julia Grabher auf Rang 201.

Hier geht's zur aktuellen WTA-Weltangliste