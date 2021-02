Tennis wieder erlaubt: Schweiz lockert Anti-Corona-Maßnahmen ab 1. März

Nach einem Rückgang bei den Neuinfektionen sperren in der Schweiz schon kommende Woche die Geschäfte wieder auf. Die Corona-Lage lässt zu, dass auch Museen und Bibliotheken öffnen. Neben Erlebnisparks und Zoos sind auch Tennisplätze ab 1. März wieder geöffnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 19:51 Uhr

Restaurants bleiben aber vorerst geschlossen, auch solche mit Terrassen oder Außenbereichen. Überall gilt Maskenpflicht, Besucher müssen Abstand halten und Geschäfte

dürfen nur eine bestimmte Anzahl Besucher reinlassen. Bisher waren nur einige Geschäfte geöffnet, etwa Lebensmittelläden, Reparaturshops und Friseure.

Über die Skigebiete entscheiden weiter die Kantone. Sie sind fast überall geöffnet. Im Freien dürfen künftig wieder bis zu 15 Personen zusammenkommen. Privatveranstaltungen in Räumen bleiben auf fünf Personen beschränkt. Mitte März will die Regierung prüfen, ob ab 22. März weitere Öffnungsschritte erfolgen können.

In Österreich bleiben die Tennisanlagen weiterhin geschlossen. Zuletzt drängte vor allem der ÖTV für die Öffnung. In Deutschland gibt es abhängig vom Bundesland Unterschiede. In Bayern geht etwa gar nichts, in Hessen ist das Tennisspielen in Hallen unter Auflagen erlaubt.