Tenniskommentatorin Mary Carillo wird in Hall of Fame aufgenommen

Die US-Tenniskommentatorin und Ex-Spielerin Mary Carillo wird 2026 in die berühmte International Tennis Hall of Fame aufgenommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.11.2025, 14:02 Uhr

Die großen Schlagzeilen in Sachen Tennis Hall of Fame hatte zuletzt Roger Federer gemacht: Der Schweizer wurde für die “Class of 2026” vorgeschlagen und - oh Wunder - akzeptiert. (Im Gegensatz zu Juan Martin del Potro und Svetlana Kuznetsova.)

Diese “ultimative Ehre im Tennis” wird zudem Mary Carillo zuteil. “Eine Ehre, die nicht mit Worten zu greifen ist”, so die 68-Jährige, seit vielen Jahrzehnten eine der herausragendsten Tenniskommentatorinnen und -moderatorinnen im US-TV. 2018 wurde Carillo bereits in die Sports Broadcasting Hall of Fame aufgenommen, im Laufe ihrer Karriere hat sie sechs Emmys für ihre Sportberichterstattung erhalten.

Carillo berichtete zudem von 16 Olympischen Spielen.

„Ich fühle mich zutiefst geehrt, in Gesellschaft so vieler anderer Legenden und Kollegen aus der Welt des Tennis gewürdigt zu werden“, sagte Carillo. „Ich hatte das Privileg, meine Karriere damit zu verbringen, die Geschichten dieses großartigen Sports zu erzählen. Und wenn ich dabei irgendwelche Türen geöffnet habe, macht das diesen Tag im August noch bedeutungsvoller.“

Carillo war selbst als Spielerin aktiv und erreichte eine Bestplatzierung von Rang 33. In 1977 gewann sie den Mixed-Wettbewerb bei den US Open an der Seite von John McEnroe. 1980 musste sie ihre Laufbahn wegen Knieproblemen beenden.

Die Ehrung in Newport findet vom 27. bis 29. August 2026 statt.