Im Urlaubsmodus - Zverev auf den Malediven, Tsitsipas in Island

Eine langes Jahr 2024 geht zu Ende. Viel Zeit für Entspannung bleibt allerdings nicht, denn die Ferien sind bereits vor Jahresende für viele Tennisprofis schon wieder vorbei.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.11.2024, 08:43 Uhr

Dieses Jahr wurden zunehmend viele Stimmen laut, dass der Turnierkalender zu vollgepackt wäre. Zverev, der trotz seiner herausragenden Saison auch viel mit seinem Körper zu kämpfen hatte, Carlos Alcaraz und Iga Swiatek positionierten sich lautstark gegen die zunehmende Fülle der ATP und WTA-Tour. Gut also, dass jetzt ein bisschen Pause angesagt ist, die die Tennisprofis auf ganz unterschiedliche Weise nutzen.

Alexander Zverev schwärmte schon bei dem ATP-Tour-Masters-Turnier in Paris-Bercy von seinem langersehnten Urlaub auf den Malediven. Und genau dort kann man den Hamburger auch aktuell antreffen. Eine völlig sportliche Pause gibt es aber nicht. Wäre bei dem Deutschen auch nur schwer vorstellbar, denn selbst nach dem gewonnenen Finale in Paris-Bercy veranstaltete Zverev noch eine Trainingssaison. Auf den Malediven wurde der Tenniscourt allerdings für den Strand eingetauscht, und statt Tennis wird Spikeball gespielt, wie der Weltranglistenzweite auf seinem Instagram-Account teilte.

Jannik Sinner hingegen probierte sich im Golfen – mit mehr oder weniger Erfolg. Den Ball zwar nicht ganz treffend, aber mit bester Laune und in Begleitung seines Papas, startet Sinner in seine wohlverdiente Pause.

Stefanos Tsitsipas suchte sich für seine Ferien einen etwas extremeren Urlaubsort aus. Zusammen mit seiner spanischen Tennisprofi-Freundin Paula Badosa schlug es den Griechen nach Island, um im Schnee und in den Gletschern umherzuwandern. Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka suchte sich Miami als ersten Urlaubsort aus. Neben Fotoshootings sieht man die 26-jährige dreifache Grand-Slam-Siegerin sonst mit bester Laune im Basketball Stadion der Miami Heats.

United Cup startet bereits dieses Jahr

Genauer gesagt am 27. Dezember. Titelverteidiger Deutschland reist erneut mit Zverev und Laura Siegemund als Top-Spieler an, auch Doppel-Ass Tim Pütz steht auf der Nennliste. Die USA, Titelverteidiger aus dem Jahr 2023, trumpfen mit US-Open-Finalist Taylor Fritz und der frisch gekrönten WTA Finals-Siegerin Coco Gauff auf. Diesjähriger Finalist Polen wird mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz prächtig vertreten sein. Italien geht mit Jasmine Paolini und Flavio Cobolli an den Start. Australien schickt Alex de Minaur, Norwegen den frisch verlobten Casper Ruud zu dem United Cup. Kurzum, viel Zeit für Entspannung bleibt den Profis nicht.