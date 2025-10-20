Titel statt Six Kings - Daniil Medvedev hat Verständnis

Daniil Medvedev fehlte in vergangenen Woche beim Six Kings Slam, dafür schlug der beste russische Spieler der letzten Jahre beim einem Tourevent groß auf. Für den Russen ist die fehlende Einladung nachvollziehbar.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 21:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev hat für die fehlende Einladung zum Six Kings Slam Verständnis.

Für viele Fans war das Fehlen von Daniil Medvedev beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien eine Überraschung. Der extrovertierte US-Open-Sieger aus dem Jahr 2021 ist bei jedem Exhibition-Event ohne Frage eine Bereicherung.

Doch Medvedev schlug in der vergangenen Woche nicht beim Millionenspiel in Riad, sondern beim 250er-Event im kasachischen Almaty auf und hatte dafür auch durchaus Verständnis: „Seitdem ich im Ranking abgefallen bin, verstehe ich nicht eingeladen worden zu sein, denn sie wollen in erster Linie die besten Sechs. Letztes Jahr haben sie eine Ausnahme für Rafa gemacht.“

Medvedev triumphiert in Almaty

Zudem verriet der 29-Jährige in einem Nebensatz, dass die Antrittsgagen Riad nicht für alle Spieler gleich sind. Laut Aussage des Russen hängt die gebotene Summe „von verschiedenen Faktoren ab“. Geschäft ist am Ende eben doch Geschäft.

Letztendlich hat sich das Fehlen von Daniil Medvedev beim Stelldichein der Top-Elite gelohnt. Beim 250er-Turnier in Almaty gab es den ersten Titel seit Mai 2023 zu feiern.

Es könnte der versöhnende Abschluss einer schwierigen Saison sein, in der der ehemalige Weltranglistenerste vor allem von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz abhängt worden ist.