Tommy Paul: "Wir lieben es in den USA zu spielen"

Tommy Paul geht beim Heim-Turnier in Dallas als Titelverteidiger an den Start. Der US-Amerikaner freut sich auf die bevorstehenden Turniere in den USA in den kommenden Wochen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 12:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Top-Ten-Neuling Tommy Paul geht in Dallas als Titelverteidiger an den Start.

Für Tommy Paul steht eine besondere Woche an. Nicht nur, dass der US-Amerikaner beim ATP 500er-Turnier in Dallas als Titelverteidiger an den Start gehen wird, erstmals schlägt der 27-Jährige auch als Top-Ten-Spieler bei einem Turnier auf.

Dass sich der Australian-Open-Halbfinalist dabei direkt dem heimischen Publikum präsentieren darf, ist auch für Tommy Paul selbst etwas ganz Besonderes. Doch für die Tennisstars aus den USA ist jeder Auftritt in der Heimat besonders, wie der Profi selbst sagt: „Wir lieben es in den USA zu spielen, das ist unsere Lieblingszeit im Jahr!“

In den kommenden Wochen stehen insgesamt fünf Turniere in den USA im Kalender der ATP Tour, mit den Höhepunkten der Masters-Events Indian Wells und Miami.

Turnier in Dallas erstmals ein 500er-Event

Besonders in der Woche von Dallas ist für Tommy Paul ebenfalls, dass der vierfache ATP-Tour-Sieger auch als Titelverteidiger in der größten Stadt des US-Bundesstaates Texas Weltranglistenpunkte hinzugewinnen kann. Denn das Event wird erstmals als 500er-Turnier ausgespielt, noch im vergangenen gab es für den Turniersieg lediglich die Hälfte der Punkte.

Der topgesetzte Tommy Paul muss dafür zunächst in der ersten Runde den Franzosen Arthur Rinderknech besiegen. Auch zahlreich US-Duelle sind möglich. Kein Wunder bei insgesamt elf Spielern, die es lieben vor Heim-Publikum aufzuschlagen.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Dallas