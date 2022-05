Trotz Niederlage: Raducanu hält den Kopf oben

Emma Raducanu zeigt sich trotz der Niederlage gegen Anhelina Kalinina zuversichtlich – die Einstellung stimmt.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 07:43 Uhr

Zuversicht trotz Niederlage: Emma Raducanu

Nach mehr als zwei Stunden Spielzeit hatte Raducanu mit 6:2, 2:6, 6:4 das Nachsehen gegen Kalinina. Aber: Raducanu kam in ihrer jungen Karriere mit bisher nur vier WTA-Siegen auf Sand in dieses Match. Darüber hinaus gab die 19-Jährige zu, dass sie während ihrer Zeit in der spanischen Hauptstadt auch mit einigen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Als sie gegen Kalinina spielte, nahm sie sich im ersten Satz eine medizinische Auszeit – im Entscheidungssatz eine weitere.

„Habe mir eine fünfprozentige Chance gegeben“

Raducanu sagte, dass sie sich gegen die Nummer 37 der Welt nur eine fünfprozentige Chance gegeben habe. Schuld seien ein paar Probleme in den letzten Wochen. „Ich habe mir eine fünfprozentige Chance gegeben, dieses Match zu gewinnen, und dass es fast passiert wäre, war positiv“, sagte Raducanu während ihrer Pressekonferenz. „Um ehrlich zu sein, hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem Rücken. Während der ganzen Woche habe ich einige Dinge mit mir herumgetragen. Und all die Spiele auf diesem Niveau fordern natürlich viel. Ich denke, dass sich mein Körper mit jedem Spiel, das ich spiele, aufbaut.“

Trotz der kleineren Probleme wirft Raducanu ein Auge auf das letzte Top-Turnier vor Roland Garros – Rom. „Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt nach Hause fahre oder direkt nach Rom. Der Plan im Moment ist, nach Rom zu fahren“, sagte Raducanu über ihre nächsten Pläne.

„Ich fühle mich aber gut. Bei mir ist es oft nur Überlastung. Zwei, drei Tage komplette Ruhe und ich kann wieder mit dem Training beginnen.“