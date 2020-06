Ultimate Tennis Showdown: Dominic Thiem schlägt Goffin

Dominic Thiem hat beim Ultimate Tennis Showdown seinen zweiten Sieg eingefahren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2020, 00:28 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem

Thiem schlug am Samstagabend seinen "Angstgegner" David Goffin mit 3:1 (15:10, 16:11, 13:10, 14:16) und feierte damit seinen zweiten Sieg im dritten Spiel der Einladungsserie. Am vergangenen Wochenende hatte er gegen Richard Gasquet verloren, dann gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen.

Beim Showevent von Patrick Mouratoglou wird ein spezielles Zählsystem angewandt: vier Viertel in je zehn Minuten, Gewinner ist der Spieler mit den meisten Punkten. Im Falle eines 2:2 würde ein "Sudden Death" entscheiden. Außerdem können Spielkarten gezogen werden, die Punktgewinne an bestimmte Voraussetzungen knüpfen.

Thiem hatte am ersten Wochenende in Nizza noch gefehlt, weil er an der Adria-Tour in Belgrad teilgenommen hatte.

Der Sieg gegen Goffin - nicht selbstverständlich. Auf der regulären Tour liegt Thiem im direkten Vergleich mit 3:7 zurück.

Erst am Freitag hatte sich Thiem den Titel bei der Generali Austrian Pro Series gesichert.

Thiem am Sonntag gegen Berrettini

Am Samstag spielten außerdem: Berrettini - Gasquet (4:0), Moutet - Brown (4:0), Tsitsipas - F. Lopez (3:2), Popyrin - Paire (4:0).

In der Tabelle liegt Thiem aktuell auf dem sechsen Platz.

Am Sonntag trifft Thiem ab 17.15 Uhr auf den Italiener Matteo Berrettini.

