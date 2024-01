United Cup Finale Deutschland gegen Polen: Alexander Zverev vs Hubert Hurkacz im TV, Livestream, Liveticker

Deutschland gegen Polen - die Zweite: Nach Angelique Kerbers Niederlage gegen Iga Swiatek trifft Alexander Zverev auf Hubert Hurkacz - ab ca. 9 Uhr im TV und Livestream auf TennisTV und im Tennis Channel - und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 08:57 Uhr

Zverev ist dabei der Marathon-Mann dieser Woche im deutschen Team: Vier Einzel, vier Mixed-Duelle hat der Mann aus Hamburg bereits bestritten - und dabei eine tolle Frühform gezeigt.

Den Einzel-Siegen gegen Lorenzo Sonego, Adrian Mannarino und Stefanos Tsitsipas steht nur die Niederlage gegen Alex de Minaur im Halbfinale gegenüber. Hier sorgte Angelique Kerber für den Ausgleich. Und Zverev persönlich dann im Mixed mit Laura Siegemund für die Entscheidung - mit 15:13 im finalen Match-Tiebreak. Auch im Mixed steht Zverev in dieser Woche bei einer 3:1-Bilanz (einzig gegen Frankreich setzte es eine Niederlage).

"Einen extra Dank an Laura, sie war wohl die wichtigste Spielerin heute", lobte Zverev nach dem Halbfinalsieg über Australien. "Eigentlich war es Angie, weil sie meinen Arsch gerettet hat, das war sehr nett."

Zverev gab sich enttäuscht über seine Niederlage im Einzel, befand das Niveau dort aber als "extrem hoch". Zverev selbst wehrte dabei einen der beiden Matchbälle für Australien mit einem Vorhand-Passierball an und gewann am Ende das Duell gegen Storm Hunter.

Siegemund indes gab das Kompliment zurück an Zverev zurück, "er hatte ein sehr enges Einzel, und dann 25 Minuten später wieder rauszukommen und so ein intensives Mixed zu spielen - großen Respekt. Ich finde, er hat das Match heute getragen."

Zverev gegen Hurkacz - die Dritte

Im direkten Duell gegen Hubert Hurkacz führt Zverev mit 2:0: 2019 gewann er in Madrid in drei Sätzen, 2021 bei den ATP Finals in zwei Durchgängen.

Wo kommt Zverev vs Hurkacz?

Das Duell zwischen Deutschland und Polen - und also das Match zwischen Alexander Zverev und Hubert Hurkacz - gibt es live auf TennisTV und im Tennis Channel im TV und Livestream. Und im Liveticker bei uns!