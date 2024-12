United Cup: US-Team siegt mit 2:1 gegen Kanada

Obwohl es nach einem frühzeitigen Gewinn für die USA aussah, zeigte das kanadische Team in der Gruppe A in Perth noch einmal Moral und musste sich erst nach dem entscheidenden Mixed mit 1:2 geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 18:15 Uhr

© Getty Images Coco Gauff und Taylor Fritz benötigten gegen Kanada noch das entscheidende Mixed zum 2:1-Erfolg.

Gauff gegen Fernandez souverän

Einen rundum überzeugenden Auftritt zeigte die US-Amerikanerin Coco Gauff im Auftakt-Einzel gegen Leylah Fernandez aus Kanada. Nachdem die US-Open-Siegerin von 2023 im ersten Aufschlagspiel ihrer 22-jährigen Gegnerin noch eine Break-Möglichkeit verstreichen ließ, packte die 20-jährige zwei Spiele später konsequent zu und transportierte den Vorsprung zur 5:3-Führung. Mit einem weiteren Break besiegelte sie den souveränen Satzgewinn.

Auch im zweiten Durchgang zeigte sich Gauff weiterhin stabil und auch ihre insgesamt vier Doppelfehler gaben keinen Anlass zur Besorgnis. Nach drei gewonnenen Spielen zu Beginn konnte Fernandez zweimal ihr Aufschlagspiel durchbringen, ehe die WTA-Weltmeisterin mit zwei Spielgewinnen in Folge den 6:3, 6:2-Erfolg nach 1:36 Stunden zur Führung für die USA fixierte.

Auger-Aliassime mit Comeback-Sieg

Ein spannendes und hochklassiges Match bekamen die Zuschauer in der RAC-Arena in Perth zwischen dem US-Amerikaner Taylor Fritz und Felix Auger-Aliassime auf Seiten der Kanadier geboten. Der 24-jährige Auger-Aliassime verpatzte den Start und musste gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben. Von nun an agierte er auf hohem Niveau, absolut auf Augenhöhe mit seinem 27-jährigen Gegner, konnte den Rückstand aber bis zum Ende des ersten Durchgangs nicht mehr kompensieren.

Mit dem Break in der Mitte des zweiten Akts sah es bereits danach aus, dass Fritz frühzeitig den Erfolg für die USA fixieren könnte, als er beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn servierte. Mit dem Rücken zur Wand änderte Auger-Aliassime seine Return-Position und schaffte mit drei Spielgewinnen in Folge den nicht mehr für möglich gehaltenen Satzausgleich.

Auch im dritten Satz gelang es dem Kanadier, seinen kalifornischen Gegner mit seiner aggressiven Vorhand zu beschäftigen und ihn somit aus der Komfort-Zone zu holen. Nach dem Break im sechsten Spiel transportierte der Weltranglisten-29. seine Führung auf 5:2 und musste nach zwischenzeitlicher Verkürzung bei seinem letzten Aufschlagspiel nur noch kurz zittern, ehe er nach einem 40:0 seinen dritten Matchball zum finalen 4:6, 7:5, 6:3-Sieg verwandeln konnte.

USA siegt im Mixed in zwei knappen Sätzen

Personell ließ das Mixed-Doppel schon mal hochkarätiges erwarten, indem beide Teams ihre vier Top-Spieler:innen aus dem Einzel ins Rennen schickten. Im ersten Satz schafften Fritz/Gauff das Break zum 4:2, mussten aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Obwohl Fritz öfters Schwächen beim Return des linkshändigen Aufschlags von Fernandez zeigte, holte sich das US-Duo den ersten Satz im Tiebreak.

Auch im zweiten Durchgang konnten Auger-Aliassime/Fernandez einen frühen Aufschlagverlust direkt im Anschluss wieder ausbügeln. Nach dem erneuten Break zum 5:6 aus kanadischer Sicht musste die US-Paarung noch einmal kurz zittern, ehe Gauff bei eigenem Aufschlag ein 0:30 mit vier Punkten in Folge zum 7:6 (2), 7:5-Erfolg nach 1:43 Stunden drehen konnte.

Am Dienstag wird das Team USA ihr letztes Gruppenspiel gegen Kroatien mit Donna Vekic und Borna Coric bestreiten, das zum Auftakt mit 1:2 gegen Kanada unterlegen war.

