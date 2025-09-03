US Open: 11:0! Djokovic schlägt Fritz erneut - jetzt gegen Alcaraz

Novak Djokovic ist mit einem 6:3, 7:5, 3:6 und 6:4 gegen Taylor Fritz in das Halbfinale der US Open 2025 eingezogen. Dort kommt es am Freitag zum Duell mit Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 05:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat gut - und verschmitzt - lächeln

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Pro Tipp: Wenn man die Serie von zehn Niederlagen bei ebenso vielen Versuchen beenden möchte, so wie es Taylor Fritz am Dienstagabend bei den US Open 2025 im Viertelfinale gegen Novak Djokovic versucht hatte, dann bietet es sich an, nicht gleich wieder sein allererstes Aufschlagspiel zu verlieren. Aber natürlich passierte Fritz genau das.

Und da waren noch nicht einmal alle Zuschauer auf ihren Sitzen, nein, vor dem Eingang zum Arthur Ashe Stadium gab es noch längere Schlangen, schließlich war ursprünglich ja nicht mit einem Start um 20 Uhr Ortszeit zu rechnen. Aber durch den Rückzug von Marketa Vondrousova hatten Djokovic und Fritz kurzfristig Planungssicherheit erlangt.

Der serbische Großmeister jedenfalls zog bis zum 5:3 rechtschaffen souverän davon, ehe Fritz immerhin fünf Chancen zum Comeback hatte. Und allesamt vergab. Oder vielmehr Djokovic diese abwehrte.

Fritz schafft Rebreak, Djokovic juckt das nicht

Ein Muster, das sich im zweiten Akt fortsetzte: Da erspielte sich Fritz bei 2:1 und 3:2 mehrere Breakmöglichkeiten, gab wie auf Kommando sein Service zum 3:4 ab, schaffte den Ausgleich zum 5:5. Jetzt war auch endlich das Publikum da, und zwar physisch wie akustisch. Was Novak Djokovic nicht weiter juckte. Einem neuerlichen Break folgte das 7:5. Die Zeichen standen sehr deutlich auf Sieg Nummer elf für Djokovic gegen Fritz.

Der dritte Akt begann dann endlich mal mit einem Lichtblick für Taylor Fritz. Nämlich dem Break zum 3:1. Djokovic war nun auch ein bisschen zum Streiten aufgelegt, mit dem Publikum und auch dem Stuhlschiedsrichter. Und Fritz baute den Vorsprung zu null auf 4:1 aus. Und gewann den Satz mit 6:3.

Im vierten Satz ging es mit dem Aufschlag bis zum 5:4, dann verwertete Novak Djokovic seinen dritten Matchball.

Alcaraz noch ohne Satzverlust

Nun wartet also Carlos Alcaraz. Der Spanier hat bis dato noch keinen einzigen Satz abgegeben, so etwas ist ihm im Verlauf seiner Karriere bis zu einem Halbfinale bei einem Major noch nie gelungen. Am Dienstagnachmittag spielte Alcaraz gegen Jiri Lehecka mitunter wieder groß auf, erlaubte sich auch keine Konzentrationspausen. Und gewann ungefährdet mit 6:4, 6:2 und 6:4.

Nach der Papierform ist Alcaraz gegen Djokovic eigentlich der Favorit. Die beiden letzten, wichtigen, Treffen der beiden hat aber der mittlerweile 38-Jährige für sich entschieden: Im Finale von Olympia 2024 in Roland-Garros. Und im Viertelfinale der Australian Open Anfang dieser Saison.

