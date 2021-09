US Open 2021: Daniil Medvedev vs Dominik Koepfer im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedvev (ATP-Nr. 2) trifft in seinem Zweirundenmatch bei den US Open 2021 auf Dominik Koepfer (ATP-Nr. 53) - ab ca. 19.30 Uhr live im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und bei uns im Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 10:22 Uhr

© Getty Images Daniil Medevev, Dominik Koepfer

Medvedev gegen Koepfer, da war doch schon mal was... oder? Jep, das war's, und genau zwei Jahre ist es her. Bei den US Open 2019 waren die beiden schon mal aufeinandergetroffen, und das war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert.

Zum einen hatte damals Koepfer für viele aus dem Nichts das Achtelfinale bei den US Open erreicht, aus der Qualifikation heraus, als Weltranglisten-118. Und er hatte dem damals ebenfalls recht aufstrebenden Medvedev ziemlich alles abverlangt, 3:6, 6:3, 6:2 und 7:6 (2) hieß es damals für den Mann aus Russland, der sich bis ins Finale spielte und dort Rafael Nadal in einem Fünfsatz-Thriller unterlag.

Bemerkenswert war das Spiel allerdings auch deshalb, weil Medvedev damals eine persönliche Fehde mit dem New Yorker Publikum entfacht hatte. Bei seinem Sieg über Feli Lopez in der Runde zuvor hatte Medvedev mit Mittelfingerzeig und einer eher unrühmlichen Behandlung eines Ballkinds den Unmut der New Yorker auf sich gezogen und sich anschließend für die "Energie" des Publikums bedankt.

Und nach dem Sieg über Koepfer erklärt, er brauchte noch mehr davon.

Koepfer in Runde 1 nur mit Mühe weiter

Mittlerweile hat sich die Beziehung zwischen Medvedev und den New Yorkern allerdings beruhigt. Medvedev gilt als einer der Favoriten auf den Sieg, nach Novak Djokovic freilich, in Runde 1 feierte er ein gemütliches 6:4, 6:3, 6:1 gegen Richard Gasquet. Koepfer indes musste mehr kämpfen beim 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 über den französischen Qualifikanten Quentin Halys.

Wo kommt Medvedev gegen Koepfer?

Das Spiel zwischen Daniil Medvedev und Dominik Koepfer ist als zweites nach 18 Uhr MESZ auf dem Arthus Ashe Stadium angesetzt, nach dem Auftritt von Naomi Osaka. Eurosport überträgt im TV und via Eurosport Player im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

Hier das Einzel-Tableau der Herren