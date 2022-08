US Open 2022: Sinner zieht gegen Altmaier Kopf aus der Schlinge, alle Deutschen raus

Jannik Sinner musste in der ersten Runde der US Open 2022 gegen Daniel Altmaier über die volle Distanz gehen. Letztlich gewann der Südtiroler mit 5:7, 6:2, 6:1, 3:6 und 6:1. Mit Oscar Otte ist wenige Minuten später der letzte Deutsche im 128er-Raster der Männer ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 01:23 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner musste sich gegen Daniel Altmaier gehörig strecken

Einen Tag, nachdem Stefanos Tsitsipas im Louis Armstrong Stadium überraschend gegen Daniel Elahi Galan schon in Runde eins ausgeschieden ist, hatte mit Jannik Sinner ein weiterer Mitfavorit größte Probleme, um die Auftakthürde zu meistern. Denn Sinner musste gegen Daniel Altmaier über fünf Sätze gehen, gewann mit 5:7, 6:2, 6:1, 3:6 und 6:1.

Altmaier wusste sich bei windigen Bedingungen von Beginn an gut zu wehren, vor allem mit seinem Paradeschlag, der Rückhand, bereitete er Sinner immer wieder Probleme. Letztlich entschied aber das größere Arsenal an Gewinnschlägen die Partie für den Favoriten.

Ebenfalls über die volle Distanz hatte Andrey Rublev mit Laslo Djere zu tun. Vor den vollbesetzten Rängen auf Court 5 gab Rublev dabei beinahe einen Zwei-Satz-Vorsprung aus der Hand, zog mit 7:6 (5), 6:3, 3:6, 4:6 und 6:4 aber doch noch in die zweite Runde ein, wo er auf Soon-Woo Kwon trifft.

Nach Rublev standen sich auf Court 5 noch Hubert Hurkacz und Oscar Otte gegenüber. Und der favorisierte Pole ließ beim 6:4, 6:2 und 6:4 gegen Otte bei dessen ersten Match seit Wimbledon nichts anbrennen. Nachdem Peter Gojowczyk gegen Holger Rune und Maximilian Marterer gegen Marin Cilic bereits am Dienstagnachmittag gescheitert waren, sind erstmals seit 1984 keine deutschen Männer in Runde zwei bei den US Open vertreten.

