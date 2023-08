US Open 2023: Auch Jack Sock sagt in New York "Goodbye"

Nach John Isner wird auch Jack Sock bei den US Open 2023 seine Karriere beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 21:14 Uhr

Jack Sock wird bei den US Open sein letztes Turnier bestreiten

Jack Sock hat am Sonntag sein Karriereende verkündet: Der 30-Jährige wird seine Laufbahn als Tennisprofi nach den US Open beenden. Der US-Amerikaner holte im Laufe seiner Karriere vier Einzeltitel, darunter 2017 den ATP-Masters-1000-Titel in Paris. Zudem heimste Sock 17 Doppel-Trophäen ein.

"Es waren 14 Jahre voller Erinnerungen, die ich nie vergessen werde", schrieb Sock in den sozialen Medien. Er habe mehr erreicht, "als ich mir je hätte erträumen können". In der Einzel-Weltrangliste kletterte der US-Amerikaner im Herbst 2017 auf Rang acht.

Bei den diesjährigen US Open wird Sock nur im Doppel antreten - und der letzte Tanz in New York könnte für ihn ein äußerst besonderer werden: Denn auch sein Partner John Isner wird seinen Schläger nach dem Grand-Slam-Event in Flushing Meadows an den Nagel hängen.

Auch eine neue Aufgabe hat Sock, der sowohl im Doppel (Wimbledon 2014 und 2018, US Open 2018) als auch im Mixed (US Open 2011) Grand-Slam-Titel gewann, bereits gefunden: Der 30-Jährige wird nach seinem letzten Auftritt auf der großen Tennisbühne auf der Pickleball-Tour spielen.