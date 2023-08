US Open 2023: Carlos Alcaraz lässt Novak Djokovic nicht aus den Augen

Carlos Alcaraz wird nach den US Open nicht mehr die Nummer eins der Welt sein. Bis Jahresende will der Spanier an die Spitze des Rankings zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 13:23 Uhr

Carlos Alcaraz wird nach den US Open nicht mehr die Nummer ein der Welt sein

In der Pressekonferenz nach seinem Kurzauftritt gegen Dominik Koepfer hatte Carlos Alcaraz reichlich Zeit, um über die großen Themen im aktuellen Welttennis zu sprechen. Und so äußerte sich der zweifache Grand-Slam-Sieger auch zum packenden Rennen um die Nummer eins.

Dabei machte Alcaraz, der die Spitzenposition nach den US Open an Novak Djokovic abtreten muss, aus seinen Ambitionen keinen Hehl. Er wolle den serbischen Großmeister nach dem letzten Major-Event des Jahres "so schnell wie möglich" überholen und wieder die Nummer eins der Welt werden. "Das ist mein Ziel."

"Ich werde versuchen, das bis Jahresende zu schaffen", erklärte Alcaraz. Dafür ist ein gutes Abschneiden bei den US Open vonnöten. Denn der 20-jährige Iberer muss in New York die 2000 Zähler seines Vorjahrestriumphs verteidigen. Im Gegensatz dazu kann Djokovic seine Punkteausbeute nach seiner Absage in der vergangenen Saison nur aufstocken.

Alcaraz, der im Race to Turin 510 Punkte vor dem 23-fachen Grand-Slam-Champion liegt, bekommt es bei den US Open in Runde zwei mit Lloyd Harris zu tun. Zum direkten Duell mit Djokovic könnte es erst im Finale kommen.

