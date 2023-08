US Open 2023: Dominic Thiem feiert Auftaktsieg gegen Alexander Bublik

Dominic Thiem ist mit einer starken Vorstellung in die zweite Runde der US Open 2023 eingezogen. Der Champion von 2020 besiegte Alexander Bublik mit 6:3, 6:2 und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 19:06 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Montag in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Mit dem Grandstand im Billie Jean King National Tennis Center in New York City verbindet Dominic Thiem bilsnag eine nicht so tolle Erinnerung (die Niederlage gegen Juan Martin del Potro nach 2:0-Satzführung im Jahr 2017), aber auch ein paar tolle (wie die Siege gegen Taylor Fritz oder Alex de Minaur in genau diesem, dem drittgrößten Stadion der Anlage). Am Montag ist nun eine positive Erinnerung dazugekommen. Denn Thiem setzte sich gegen den an Position 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik erstaunlich sicher mit 6:3, 6:2 und 6:4 durch.

Für Dominic Thiem ist damit auch eine unheilvolle Serie zuende gegangen: Seinen letzten Einzelsieg bei einem Grand-Slam-Turnier konnte der bald 30-Jährige Anfang 2021 bei den Australian Open feiern.

Thiem gegen Cachin oder Shelton

Hinter der Fitness des Niederösterreichers stand vor Beginn der US Open 2023 ein Fragezeichen, auch beim Aufwärmen vor dem Match gegen Bublik hatte Thiem noch Probleme. Davon war gegen Alexander Bublik allerdings nichts zu sehen. Thiem wirkte spritzig, hatte mit den Stoppbällen von Bublik keine Probleme. Zwar konnte der Kasache einen Breakrückstand im ersten Satz sofort wieder ausgleichen, aber Thiem spielte konsequent weiter, profitierte auch von den zahlreichen (Doppel-)Fehlern seines Gegners.

Nachdem sich Thiem auch den zweiten Satz souverän geholt hatte, startete Durchgang drei gleich wieder mit einem Break für den gemäß Weltrangliste eigentlich Außenseiter. Nach einem zweiten Break zum 5:2 schlug Thiem schon auf das Match auf. Bublik kam noch einmal zurück. Nach einer Spielzeit von 1:52 Stunden durfte sich Dominic Thiem aber von den Fans im sehr gut besuchten Grandstand feiern lassen.

In Runde zwei geht es am Mittwoch entweder gegen Ben Shelton oder Pedro Cachin. Gegen Shelton hat Thiem in dieser Saison in Estoril schon gewonnen, gegen Cachin in Roland Garros in der ersten Runde verloren.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows