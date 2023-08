US Open 2023: Dominic Thiem - Mit neuem Selbstvertrauen gegen alten Bekannten

Nach seinem Auftaktsieg gegen Alexander Bublik nimmt Dominic Thiem seine Zweitrundenpartie gegen Ben Shelton mit neuem Selbstvertrauen in Angriff. Die Erinnerungen an den jungen US-Amerikaner sind gut.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 13:19 Uhr

Dominic Thiem bekommt es in Runde zwei mit Ben Shelton zu tun

Es war ein großer Stein, der Dominic Thiem nach seinem US-Open-Erstrundenerfolg gegen Alexander Bublik vom Herzen fiel. Erstmals seit den Australian Open 2021 und damit auch seit seiner Handgelenksverletzung konnte der Österreicher wieder ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewinnen - und das auf äußerst überzeugende Art und Weise.

"Ich hätte mir für diesen Sieg keinen besseren Ort aussuchen können", meinte der US-Open-Sieger von 2020 noch auf dem Court. Das sei, wie Thiem später in der Pressekonferenz präzisierte, aber nicht nur auf seinen Triumph vor drei Jahren, sondern auch auf die spezielle Energie New Yorks zurückzuführen. Diese, so scheint es, lässt den ehemaligen Weltranglistendritten auch seine Magenprobleme vergessen.

Shelton bei den Australian Open im Viertelfinale

Hundertprozentige Fitness wird Thiem für seinen Zweitrundenauftritt in Flushing Meadows allenfalls benötigen. Denn Gegner Ben Shelton erreichte in diesem Jahr das Viertelfinale der Australian Open und darf am Mittwoch (ab ca. 20 Uhr, live im Stream bei Sportdeutschland.tv sowie im tennisnet-Ticker) auf die Unterstützung des Heimpublikums zählen.

"Er bewegt sich auch richtig, richtig gut, hat einen unglaublichen Zug im Arm, eine unglaublich schnelle Bewegung, einen unglaublich schnellen Aufschlag", zeigte sich Thiem vor dem 20-Jährigen gewarnt. Wie bereits im Match gegen Bublik werde der Return entscheidend sein: "Ich muss schauen, dass ich wieder viele Bälle gut ins Spiel zurückbringe."

Thiem traut sich weiteren "großen Wurf" zu

Trotz des jungen Alters seines Kontrahenten machte Thiem mit Shelton bereits Bekanntschaft. Anfang April dieses Jahres setzte sich der aktuelle Weltranglisten-81. in Estoril klar mit 6:2 und 6:2 durch. Auf Sand, wie auch Thiem zu bedenken gab: "Auf Hardcourt fühlt er sich absolut wohl."

Doch auch Thiem blüht auf dem Court aktuell wieder auf. Dies hänge in erster Linie mit dem Finaleinzug bei den Generali Open in Kitzbühel zusammen. "Ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht noch ein großer Wurf drinnen ist. Das war wahrscheinlich vor wenigen Wochen nicht der Fall."

