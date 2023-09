US Open 2023: Finale! Djokovic zu stark für Shelton

Novak Djokovic ist mit einem ungefährdeten 6:3, 6:2 und 7:6 (4) gegen Ben Shelton in das Endspiel der US Open 2023 eingezogen. Dort trifft er am Sonntag entweder auf Daniil Medvedev oder Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 23:57 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic war zu stark für Ben Shelton

Novak Djokovic steht zum 36. Mal im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Djokovic besiegte Ben Shelton mit 6:3, 6:2 und 7:6 (4) und hatte dabei lediglich im dritten Satz leichte Probleme, als er einen Satzball abwehren musste. Unabhängig davon, wie das Endspiel am Sonntag gegen entweder Carlos Alcaraz oder Daniil Medvedev ausgeht, steht aber schon seit einigen Tagen fest, dass der 36-jährige Serbe ab dem kommenden Montag wieder die Spitze der ATP-Charts übernehmen wird.

Djokovic ließ in den ersten beiden Sätzen gegen den Lokalmatador überhaupt nichts zu. Und startete auch den dritten Akt gleich mit einem Break. Shelton aber kämpfte sich zurück, hatte beim Stand von 5:4 und Aufschlag Djokovic sogar die Chance auf einen Satzgewinn. Der Favorit wehrte diese aber ebenso ab wie die ersten beiden Möglichkeiten im zwölften Spiel, mit denen Shelton noch das 6:6 und damit ein Tiebreak hätte erreichen können.

Bei der dritten aber landete ein Smash von Djokovic im Netz, die Fans im ausverkauften Arthur Ashe Stadium durften noch einmal Hoffnung für den Lokalfavoriten schöpfen. In der Kurzentscheidung führte Novak Djokovic schnell mit 5:1, Shelton kam noch einmal auf 4:5 heran. Nach einer Spielzeit von 2:40 Stunden verwandelte der 23-malige Grand-Slam-Champion aber seinen zweiten Matchball.

