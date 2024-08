US Open 2024: Dominic Thiem unterliegt Ben Shelton

Dominic Thiem ist bei seinem letzten Auftritt bei den US Open in Runde eins mit 4:6, 2:6 und 2:6 an Ben Shelton gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 20:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Dominic Thiem am Montag in New York City

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Vier Jahre nach seinem größten Karriere-Triumph wurde Dominic Thiem von den Fans auf den für ein so frühes Match ordentlich besetzten Rängen freundlich begrüßt. Hier hatte der bald 31-jährige Niederösterreicher im Endspiel 2020 Alexander Zverev besiegt - der Corona-Pandemie geschuldet unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nun ging es also gegen den an Position 13 gesetzten Ben Shelton. Ein cooles Los, wie Thiem im Vorfeld meinte. Aber der Vorjahres-Halbfinalist war dann doch zu stark für Thiem - und gewann mit 6:4, 6:2 und 6:2.

Shelton hatte sich offenbar vorgenommen, die Sache eher zünftig anzugehen. Und also nagelte der Lokalmatador vor allem mit der Vorhand auf jeden Ball drauf, als gäbe es für ein Tempo über 100 Meilen eine Extraprämie. Thiem hielt dagegen - und massierte halt eher die Rückhand seines Gegners. Und zwar so gut, dass sich für den favorisierten Shelton als Rückschläger kaum Chancen ergaben.

Shelton nutzt dritten Satzball

Im zehnten Spiel musste Thiem dann nach 40:0-Führung die ersten beiden Breakbälle abwehren, beim zweiten landete ein Aufschlag gerade noch so auf der Linie. Der dritte Satzball fiel dann aber zugunsten des Amerikaners aus.

Wenige Augenblicke danach hatte Thiem seinen ersten Breakball, Shelton meisterte diese Herausforderung souverän. Und holte sich gleich das Break zum 2:0. Ärgerlich für Dominic Thiem, der erneut Spielbälle zum Ausgleich hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Shelton schon zwei Mal das T-Shirt gewechselt - und das, obwohl die beiden Kontrahenten im weiten Rund des Arthur Ashe Stadiums zumindest zu Beginn der Partie ein bisschen Schatten hatten.

Thiem kämpft bis zum Schluss

Nach 79 Minuten Spielzeit war auch der zweite Satz für Shelton bilanziert. Wieder mit einem Break, was ihm die Möglichkeit gab, zum dritten Mal einen Durchgang mit eigenem Aufschlag zu eröffnen. Da macht sich dann ein Break wie jenes zum 3:1 insofern gut, als dass man mit eigenem Aufschlag auch gleich eine optisch eindrucksvolle Führung erspielen kann.

Dominic Thiem wehrte sich zwar bis zum Schluss - gegen die Service-Power von Ben Shelton war aber kein Kraut gewachsen. Und so ging die Grand-Slam-Karriere von Dominic Thiem nach 110 Minuten Spielzeit dann doch zu Ende. An einem würdigen Ort.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2024