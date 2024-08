US Open 2024: Jannik Sinner kommt ins Rollen

Jannik Sinner ist mit einem sehr souveränen 6:4, 6:0 und 6:2 gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen in die dritte Runde der US Open 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 19:53 Uhr

Jannik Sinner hat sich gegen Alex Michelsen erfolgreich gestreckt

Jannik Sinner kommt schön langsam ins Rollen. Was so ja nicht ganz korrekt ist. denn nachdem er in Runde eins mit Satz und Break zurücklag, hatte das ja auch schon gegen Mackenzie McDonald ziemlich grandios ausgesehen. Gegen Alex Michelsen sparte sich die Nummer eins der Welt nun jedwede Aufregung. Und gewann nach einer Spielzeit von knapp 100 Minuten mit 6:4, 6:0 und 6:2.

Nun ist Michelsen ein Gegner, der genau nach dem Gusto von Jannik Sinner spielt: kaum Schnittwechsel, eher schnelle, flache Bälle. Im Grunde genommen dem Ansatz von Sinner nicht unähnlich. Nur kann der Südtiroler halt alles ein bisschen besser. Andererseits: Alex Michelsen ist erst 20 Jhare alt, später als Sinner in die Tour eingestiegen. Und hat mit Position 49 in der Weltrangliste sicherlich noch nicht sein Maximum erreicht.

Neben Sinner auch Arnaldi weiter, Korda raus

Jannik Sinner aber hat andere Ansprüche. Und die werden auch gegen entweder Mattia Belucci oder Christopher O´Connell in Runde drei geltend gemacht werden. Dort steht mit Matteo Arnaldi übrigens ein Landsmann von Sinner.

Parallel zur Niederlage von Alex Michelsen musste sich eine weiterer Lokalmatador verabschieden. Mit Sebastian Korda allerdings einer, der sich nach dem Turniersieg in Washington schon etwas ausgerechnet hatte. Korda unterlag dem starken Tschechen Tomas Machac aber mit 4:6, 2:6 und 4:6.

Etwas überraschend gescheitert ist Hubert Hurkacz. Und das in drei Sätzen gegen Jordan Thompson. Der Australier gewann die erste Partie auf Court 17 mit 7:6 (2), 6:1 und 7:5.

