US Open 2024: Jannik Sinner zieht ungestört seine Kreise

Jannik Sinner ist ohne Probleme in das Achtelfinale der US Open 2024 eingezogen. Der Weltranglisten-Erste gewann gegen Christopher O´Connell mit 6:1, 6.4 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 21:51 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat gut lachen

Hier das Match zum Nachlesen im Ticker.

Carlos Alcaraz (und damit der potenzielle Halbfinalgegner) und Novak Djokovic (und damit der Titelverteidiger und die Nummer zwei des Turniers) sind draußen, da wird doch nicht auch Jannik Sinner stolpern? Nun: Zumindest nicht gegen den Australier Christopher O´Connell. Wiewohl sich der im zweiten Match im Arthur Ashe Stadium am Samstagnachmittag redlich bemühte. Gegen die Konstanz und spielerische Macht von Sinner war aber kein Kraut gewachsen. Der Südtiroler gewann mit 6:1, 6:4 und 6:2 und zog damit ins Achtelfinale ein, wo er entweder auf Tommy Paul oder Gabriel Diallo treffen wird.

Sinner hat ja gleich den ersten Satz seiner US open 2024 verloren, gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Und nachdem er zu Beginn des zweiten Durchgangs auch gleich wieder seinen Aufschlag abgab, dachte man vielleicht: Hoppla, vielleicht ist die Aufregung um seine zwei positiven Dopingtests doch nicht spurlos am Weltranglisten-Ersten vorüber gegangen. Seitdem hat Jannik Sinner aber nicht einal mit der Wimper gezuckt. Weder in Runde zwei gegen Alex Michelsen wie auch nicht nun gegen Chris O´Connell.

Sinners größte Gefahr? Wohl Medvedev

Nach dem glatten ersten Satz gelang Sinner auch im zweiten Akt gleich wieder ein Break (wie auch dann im dritten). Diese Vorteile brachte der Favorit mit großer Stabilität über die Distanz. Der größte Stolperstein auf dem Weg in ein mögliches Finale ist für Sinner wohl Daniil Medvedev, auf den er wie schon in Wimbledon im Viertelfinale treffen könnte. Medvedev spielt heute das zweite Match der Night Session im Arthur Ashe Stadium gegen den Italiener Flavio Cobolli.

Als erster Spieler der oberen Tableau-Hälfte war früher am Nachmittag Tomas Machac in die Runde der letzten 16 eingezogen. Machac hatte mit David Goffin beim 6:1, 6:3 und 6:2. Botic van de Zandschulp, der Alcaraz am Donnerstag sensationell besiegt hatte, ist dagegen ausgeschieden. Der Niederländer unterlag Jack Draper mit 3:6, 4:6 und 2:6.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2024