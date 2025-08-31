US Open 2025: Alcaraz behält auch gegen Rinderknech seine weiße Weste

Carlos Alcaraz ist mit einem 7:6 (3), 6:3 und 6:4 gegen Arthur Rinderknech in das Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen. Dort trifft er auf Jiri Lehecka.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 22:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz hat bei den US Open noch keinen Satz abgegeben

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das Aufgebot an ehemaligen ATP-Profis in der Box von Arthur Rinderknech am Sonntagnachmittag im Arthur Ashe Stadium konnte sich sehen lassen: Paul-Henri Mathieu und Lucas Pouille waren da zu sehen, Carlos Alcaraz hielt wie fast immer mit Juan Carlos Ferrero dagegen. Und einen Satz lang war die Angelegenheit auch auf dem Court ziemlich ausgeglichen, Alcaraz musste schon seine gesamte Kunst aufbieten, um eben diesen im Tiebreak zu gewinnen.

Mit dem Break zum 4:2 entspannte sich die Lage für den Weltranglisten-Zweiten dann etwas, Alcaraz musste zwar in weitere Folge zwei Breakbälle abwehren, brachte Durchgang zwei aber doch über die Ziellinie.

Alcaraz erspart sich die Probleme von Sinner

24 Stunden davor hatte Jannik Sinner, Titelverteidiger und größter Konkurrent von Carlos Alcaraz, im Arthur Ashe Stadium mit Denis Shapovalov doch arge Probleme gehabt.

Die ersparte sich Carlos Alcaraz mit dem Break zum 5:4 im dritten Satz. Was auch Late Night Host Stephen Colbert begeisterte. Nach einer Spielzeit von 2:12 hatte Alcaraz seinen ersten Matchball, den er auch sofort verwertete. Und gewann damit auch das vierte Match gegen Arthur Rinderknech. Und erreichte erstmals in seiner Karriere in einem Kalenderjahr bei allen vier Grand Slams die Runde der letzten acht.

Nächster Gegner: Jiri Lehecka

Gegner im Viertelfinale wird nun Jiri Lehecka sein. Der Tscheche beendete den Lauf von Oldbo Adrian Mannarino im ersten Match im Louis Armstrong Stadium in vier Sätzen. Die Favoritenlage ist indes gar nicht so klar: Alcaraz und Lehecka haben zuletzt im Endspiel des Turniers im Queen´s Club gegeneinander gespielt, da konnte sich der Spanier in drei Sätzen behaupten. Zu Saisonbeginn in Doha hatte dagegen Lehecka das bessere Ende für sich. Die allererste Begegnung, auch die auf Londoner Rasen, war 2023 an Alcaraz gegangen.

Die zweite Viertelfinal-Partie der unteren Tableau-Hälfte wird erst am späteren Sonntag ausgespielt. Vorjahresfinalist Taylor Fritz muss gegen den starken Tschechen Tomas Machac ran, Novak Djokovic trifft am Abend auf Jan-Lennard Struff.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows



