US Open 2025: Auger-Aliassime folgt de Minaur ins Viertelfinale

Nach Alex de Minaur ist am Montag auch Félix Auger-Aliassime ins Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 20:51 Uhr

Félix Auger-Aliassime wird in New York City immer stärker

Hier der Liveticker zum Nachlesen.

Félix Auger-Aliassime hat den Schwung aus seinem Erfolg gegen Alexander Zverev auch gleich ins Achtelfinale der US Open gegen Andrey Rublev mitgenommen. Und wie! Auger-Aliassime gewann im ersten Match im Arthur Ashe Stadium mit 7:5, 6:3 und 6:4. Und feierte damit erst seinen zweiten Sieg im neunten Duell mit dem Russen.

In der Runde der letzten acht wird es nun zum Treffen mit Alex de Minaur kommen. Der Australier hatte sich gegen einen erschöpften Leandro Riedi mit 6:3, 6:2 und 6:1 sicher durchgesetzt.

Im ersten Viertel des Tableaus könnte sich ein italienisches Duell ergeben. Titelverteidiger Jannik Sinner müsste dazu am Abend Alexander Bublik schlagen. Und Lorenzo Musetti seine Partie gegen Jaume Munar gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows