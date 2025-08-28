US Open 2025: Sinner schießt Popyrin aus dem Ashe

Jannik Sinner ist mit einem überlegenen 6:3, 6:2 und 6:2 gegen Alexei Popyrin in die dritte Runde der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 22:22 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat auch am Donnerstag einen starken Eindruck hinterlassen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ob man aus zwei Ansetzungen in Folge schon eine Regel ableiten kann, wird sich spätestens übermorgen zeigen. Dann nämlich werden Jannik Sinner und Iga Swiatek wieder ran müssen. Die Frage ist, ob dies wieder am Nachmittag und wieder in der Reihenfolge Swiatek vor Sinner geschieht. So wie am Dienstag, und so wie am heutigen Donnerstag. Die Chancen dafür stehen allerdings schlecht: Denn irgendwann wird auch der übertragende TV-Sender einen Auftritt des Weltranglisten-Ersten zur Prime Time fordern.

Dass sich diese Frage überhaupt stellt, ist dem nächsten souveränen Auftritt des Titelverteidigers in New York City geschuldet. Sinner hatte mit Alexei Popyrin einen Mann zum Gegner, der im vorigen Sommer mit seinem Turniersieg in Montreal und dem Sieg gegen Novak Djokovic bei den US Open für Furore gesorgt hatte. In diesem Jahr ist die Form von Popyrin nicht ganz auf diesem Level - dass ihn Sinner aber mit 6:3, 6:2 und 6:2 derart nüchtern nach Hause schickt, damit war nicht zu rechnen.

Sinner nun gegen Shapovalov

Erhöhte Aufmerksamkeit wurde Jannik Sinner höchstens zu Beginn des zweiten Satzes zuteil. Da hatte er einen langen Ballwechsel verloren, bückte sich nach vorne, massierte sein Knie. Darren Cahill und Simone Vagnozzi, die beiden Coaches von Sinner, feuerten ihren Schützling mit klaren Ansagen an. Und der reagierte gewohnt professionell.

Nächster Gegner wird nun der an Position 27 gesetzte Denis Shapovalov sein. Der Kanadier setzte sich gegen den tapfer kämpfenden Franzosen Valentin Royer mit 7:6 (6), 3:6, 7:6 (4) und 6:3 durch. Nach den bisherigen Vorstellungen ist der Branchenprimus natürlich klarer Favorit in dieser Partie.

Vor Sinner hatte sich mit Lorenzo Musetti mit einem glatten Drei-Satz-Erfolg gegen David Goffin ein Italiener den Einzug in die dritte Runde geschafft. Und könnte dort auf Flavio Cobolli treffen. Cobolli allerdings muss zunächst einmal gegen Jenson Brooksby gewinnen.

