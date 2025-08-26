US Open 2025: Struff nach Sieg gegen McDonald nun gegen Rune

Jan-Lennard Struff ist nach überstandener Qualifikation mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Mackenzie McDonald in die zweite Runde der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 08:01 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff am Montag in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der erste von drei deutschen Vertretern im Männer-Einzel ist durch! Denn Jan-Lennard Struff setzte sich am Montag in seinem Erstrunden-Match gegen Mackenzie McDonald mit 3:6, 7:6 (4), 6:3 und 6:3 durch. Nächster Gegner wird Holger Rune sein. Der Däne gewann gegen Botic van de Zandschulp in drei Sätzen.

Morgen können Daniel Altmaier am Nachmittag gegen Hamad Medjedovic und Alexander Zverev in der Night Session gegen Alejandro Tabilo nachziehen.

Struff schlägt Rune in München

Für Struff sah es auf Court 12 zwischenzeitlich gar nicht mal so gut aus. Nachdem McDonald den ersten Satz gewonnen hatte, führte der US-Amerikaner auch in Durchgang zwei mit einem Break. Nach dem Ausgleich übernahm der deutsche Davis-Cup-Spieler aber immer mehr das Kommando. Und zeigte sich im vierten Satz nicht nur als der bessere, sondern auch fittere Spieler.

Gegen Holger Rune hat Jan-Lennard Struff übrigens beste Erinnerungen: Im vergangenen Jahr besiegte er Rune in München nicht nur mit 6:2 und 6:0, sondern gewann anschließend auch sein erstes und bislang einziges Turnier auf der ATP-Tour.

Hier das Einzel-Tableau in New York