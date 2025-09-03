US Open 2025: Zverev-Bezwinger Auger-Aliassime zieht ins Halbfinale ein

Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime hat seinen überraschenden Erfolgslauf fortgesetzt zum zweiten Mal das Halbfinale bei den US Open erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 22:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Felix Auger-Aliassime steht zum zweiten Mal im Halbfinale der US Open

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der 25 Jahre alte Kanadier schlug Alex de Minaur aus Australien im Viertelfinale der US Open. Nun wartet ein mögliches Duell mit dem Topfavoriten Jannik Sinner.

Auger-Aliassime verwandelte nach intensiven 4:10 Stunden im Arthur Ashe Stadium seinen ersten Matchball zum 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4). Der Weltranglistenachte de Minaur schaffte es hingegen erneut nicht, seinen Viertelfinalfluch bei Grand-Slam-Turnieren zu bezwingen. Bereits sechsmal ist er nun bei einem der vier Majors in der Runde der besten Acht gescheitert - fürs Halbfinale reichte es nie.

Auger-Aliassime und de Minaur zeigen Nervosität

Auger Aliassime hatte in der dritten Runde überraschend den deutschen Topspieler Zverev in vier Sätzen ausgeschaltet. Nun gelang ihm der nächste Coup gegen einen favorisierten Top-Ten-Spieler. "Da war viel Nervosität heute dabei. Es war nicht besonders hübsch, aber so sind Grand-Slam-Matches manchmal", sagte er im Anschluss: "Es fühlt sich großartig an."

Für das Highlight der Partie sorgte de Minaur im zweiten Satz, als er zum Abschluss eines ohnehin schon starken Ballwechsels einen Verzweiflungsschlag durch die Beine auspackte - als perfekt getimter Lob über Auger-Aliassime hinweg. Auger-Aliassime kam aber trotz zahlreicher vermeidbarer Fehler nach schwachem Start zurück in die nicht immer hochklassige Partie. Insgesamt produzierten beide Spieler eine zweistellige Zahl an Doppelfehlern.

Der Weltranglistenerste Sinner trifft im zweiten Match der Night Session tief in der deutschen Nacht auf Landsmann Lorenzo Musetti. Es ist das erste rein italienische Viertelfinale der Grand-Slam-Geschichte.

Hier das Einzel-Tableau in New York