US Open 2025: Zverev gegen Fearnley problemlos weiter

Alexander Zverev ist mit einem 6:4, 6:4 und 6:4 gegen Jacob Fearnley in die dritte Runde der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 03:43 Uhr

Alexander Zverev wurde von Jacob Fearnley nicht richtig gefordert

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wenn man schon keine Tenniszeitalter gegeneinander aufwiegen darf, dann sei doch wenigstens ein Quervergleich zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen bei den US Open 2025 gestattet. Gestern nämlich hat Jan-Lennard Struff auf Court 17 gegen Holger Rune mit der Unterstützung vieler deutscher Fans gegen Holger Rune doch eine Überraschung geschafft. Und am heutigen Donnerstagabend waren wohl ebenso viele schwarz-rot-goldene Anhänger beim Match von Alexander Zverev gegen Jacob Fearnley dabei.

Alleine: Die Geräuschkulisse im Armstrong Stadium hat mal wieder jedwede Anfeuerungsversuche für einen der beiden Spieler geschluckt. Es herrschte ein permanentes Grummeln, Kommen und Gehen - und unten auf dem Court spielten eben Zverev und Fearnley einen Drittrunden-Platz aus. Darum war es auch bei Struff gegen Rune gegangen - allerdings unter Davis-Cup-Atmosphäre.

Zverev vergibt zunächst fünf Matchbälle gegen Fearnley

Nun muss man fairerweise sagen, dass es kein realistisches Szenario gibt, in dem bei einer Partie zwischen Zverev und Fearnley so etwas wie Spannung aufkommen könnte. Der Deutsche kann jeden einzelnen Schlag besser als der Brite. Und das teilweise nicht nur um eine Klasse.

Und so begann Zverev eben die ersten beiden Sätze gleich mit einem Break, jede Anmutung von Spannung war gleich mal im Keim erstickt. Auch wenn Fearnley unter großer Mithilfe seines Gegners das Rebreak zum 2:2 im zweiten Akt schaffte. Im vermeintlich allerletzten Spiel, als Zverev bei 5:2 im dritten Satz zum Matchgewinn aufschlug, hatten die beiden Akteure dann doch noch einmal die Aufmerksamkeit der Fans: Denn Jacob Fearnley gelangen zwei spektakuläre Punktgewinne. Und noch einmal ein Break.

Im nächsten Spiel wehrte Fearnley gleich fünf Matchbälle von Alexander Zverev ab. Am Ende hieß es nach 2:28 Stunden Spielzeit 6:4, 6:4 und 6:4 für den US-Open-Finalisten von 2020, der in Runde drei entweder auf Félix Auger-Aliassime oder Roman Safiullin trifft.

Sinner und Alcaraz bislang ungefährdet

Die Vorstellung der Nummer drei der Welt reihte sich wunderbar ein in die jener Spieler, die in den ATP-Charts vor ihm liegen. Jannik Sinner zeigte gegen Vit Kopriva und Alexei Popyrin keine Nachwirkungen der Probleme in Cincinnati. Und Carlos Alcaraz hatte gegen Mattia Bellucci viel Spaß. Das wird sich im Verlauf des Turniers sicherlich ändern. In der frühen Phase aber kann sich das Publikum, wenn die absoluten Topspieler im Einsatz sind, mit sich selbst mindestens so sehr beschäftigen wie mit dem Geschehen auf dem Court.

