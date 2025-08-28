US Open: Alcaraz hat es eilig - und viel Spaß mit Bellucci

Carlos Alcaraz ist mit einem souveränen 6:1, 6:0 und 6:4 gegen den Italiener Mattia Bellucci in die dritte Runde der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 04:04 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat mit Mattia Belucci keine Probleme gehabt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Mattia Bellucci ist so ziemlich genau das spielerische Gegenteil von Reilly Opelke. Der Italiener bewegt sich schnell über den Court, lebt auch vom Wechsel der Geschwindigkeit und des Schnitts. Und hat vor allem nicht so einen Monsteraufschlag wie der US-Amerikaner. All das hat Carlos Alcaraz im ersten Match der Night Session am Mittwoch gerne zur Kenntnis genommen. Und sich mit Bellucci ein unterhaltsames Duell geliefert, über dessen Ausgang es zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel gab.

Auch wenn Alcaraz nach den ersten beiden Sätzen ein wenig das Tempo rausnahm, reichte es am Ende halt immer noch zu einem 6:1, 6:0 und 6:3. Und es geht gleich gegen den nächsten Italiener weiter. Denn Luciano Darderi besiegte Eliott Spizziri aus den USA in vier Sätzen.

Machac schlägt Fonseca

Carlos Alcaraz hat die US Open ja im Jahr 2022 schon einmal gewonnen, damals im Endspiel gegen Casper Ruud. Und eben der ist seit dem Mittwoch nicht mehr im Tableau vertreten. Ruud musste sich überraschend dem Belgier Raphael Collignon mit 4;6, 6:3, 6:3, 4:6 und 5:7 geschlagen geben.

Für die tschechischen Spieler gab es eine leicht positive Bilanz: Tomas Machac konnte gegen Joao Fonseca voll überzeugen, Jiri Lehecka machte seinen Sache gegen Tomas Martin Etcheverry nach langsamem Start auch sehr gut. Enttäuschend dagegen das Ausscheiden von Jakub Mensik, der gegen Ugo Blanchet im Champions-Tiebreak verlor.

Fritz, Tiafoe, Djokovic weiter

Für eine Überraschung sorgte der Schweizer Jerome Kym, der gegen Brandon Nakahsima eine wahre Achterbahn von einem Match nach einer Spielzeit von 4:20 Stunden mit 4:6, 7:6 (2), 7:5, 3:6 und 7:6 (8) gewann.

Zwei große einheimische Hoffnungen stehen auch in der dritten Runde: Taylor Fritz nach einem Vier-Satz-Erfolg gegen Lloyd Harri. Und Frances Tiafoe, der Martin Damm ebenfalls in vier Durchgängen biegen konnte. Ach, ja: Gleich zu Beginn des vierten Spieltags setzte sich auch Novak Djokovic gegen Zachary Svajda durch.

