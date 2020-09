US Open: Alexander Zverev kämpft Youngster Brandon Nakashima nieder

Alexander Zverev hat mit dem nächsten Vier-Satz-Erfolg die dritte Runde der US Open 2020 erreicht. Die deutsche Nummer eins besiegte Barndon Nakashima mit 7:5, 6:7 (8), 6:3 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 22:19 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hatte mit Brandon Nakashima alle Hände voll zu tun

Hier das Match zum Nachlesen im Live-Ticker

Pat Cash wirkte eher erleichtert als glücklich, nachdem sein Schützling Brandon Nakashima seinen siebten Satzball im zweiten Durchgang endlich verwertet hatte. Passenderweise durch einen Doppelfehler von Alexander Zverev, der sein zweites Service mit deutlich mehr als 200 km/h Geschwindigkeit ins Netz drosch. Danach allerdings berappelte sich der Favorit, auch wenn Zverev seinem Gegner im dritten Akt nach einem frühen Break immer wieder kleine Möglichkeiten ließ, ins Match zurückzukommen. Am Sieger der zweiten Partie im Louis Armstrong Stadium gab es aber keinen Zweifel, Zverev gewann mit 7:5, 6:7 (8), 6:3 und 6:1.

Nakashima hielt lange mit, gegen Ende verließen den 19-Jährigen aber Kraft und Konzentration. Zverev verwandelte nach knapp drei Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball. Im On-Court-Interview erklärte Zverev, der 24 Asse schlug, dass er sich in seiner Auftaktpartie gegen Kevin Anderson besser gefühlt hätte. Die Schwüle habe ihm nichts ausgemacht, er musste aber die Schuhe wechseln, weil Wasser aus ihnen gekommen wäre.

Zverev folgt Struff

Nakashima, eine der großen Hoffnungen des US-amerikanischen Tennisverbandes, zeigte sich furchtlos, ging seinen Bällen immer wieder ans Netz nach. Mit Fortdauer des Matches ließ sich Zverev davon aber nicht mehr irritieren, passierte den Teenager immer öfter.

In der dritten Runde trifft Zverev am Freitag entweder auf Adrian Mannarino oder Jack Sock. Mit Jan-Lennard Struff ist noch ein weiterer Deutscher im Tableau vertreten. Struff besiegte den US-Amerikaner Michael Mmoh glatt in drei Sätzen und wartet nun wohl auf Turnierfavorit Novak Djokovic.

