US Open: Alexander Zverev nach Fehlstart sicher ins Viertelfinale

Alexander Zverev ist nach eher verhaltenem Beginn mit einer überzeugenden Leistung in das Viertelfinale der US Open 2024 eingezogen. Zverev gewann gegen Brandon Nakashima mit 3:6, 6:1, 6:2 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 02:34 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev präsentiert sich nach wie vor in prächtiger Form

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev hat zum dritten Mal in dieser Saison das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann gegen Brandon Nakashima letztlich problemlos mit 3:6, 6:1, 6:2 und 6:2 und trifft in der Runde der letzten acht auf Taylor Fritz, der sich zuvor gegen Casper Ruud in vier Sätzen behaupten konnte.

Der erste Satz plätscherte vor sich hin, eher war es Zverev, der als Rückschläger für mehr Unruhe bei seinem Gegner sorgte. Umso überraschender, dass dann Zverev beim Stand von 3:4 tatsächlich sein Service verlor. Zwar hatte er im darauffolgenden Spiel mehrere Chancen auf den Ausgleich, Nakashima kämpfte sich aber zur Satzführung.

Zverev weist Comeback-Versuche harsch zurück

Und hatte damit offenbar sein Pulver verschossen. Denn ab Beginn des zweiten Durchgangs war Alexander Zverev ganz klar der Chef im Louis Armstrong Stadium. Und hatte es derart eilig, dass er die Wechselpausen nicht einmal voll ausnutzte. Etwaige Versuche Nakashimas, wieder in die Partie zu kommen, wies der an Position vier gesetzte Zverev ziemlich harsch zurück. Nach einer Spielzeit von 2:36 Stunden machte Zverev mit seinem ersten Matchball dann auch gleich den Sack zu.

Gegen Taylor Fritz hat Alexander Zverev zuletzt vor wenigen Wochen in Wimbledon gespielt. Und nach 0:2-Satzführung noch verloren.

In einem weiteren Achtelfinale hatte sich schon zuvor Grigor Dimitrov gegen Andrey Rublev in fünf Sätzen behauptet. Dimitrov wartet auf den Sieger der heutigen Abendpartie zwischen Frances Tiafoe und Alexei Popyrin.

Hier das Einzel-Tableau der Männer