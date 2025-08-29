US Open: Alexander Zverev verfolgt Mission als "Partycrasher"

Nach einem Dreisatzerfolg gegen Jacob Fearnley feierte Alexander Zverev einen klaren Einzug in die dritte Runde der US Open. Der Weltranglistendritte gab sich danach kämpferisch und verfolgt in New York seinen ganz eigenen Plan.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 09:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev möchte seinen Konkurrenten auf dem Court die gute Stimmung vermiesen.

Es mag eine gewisse Genugtuung für Alexander Zverev gewesen sein, dass das Zweitrundenduell in New York gegen Jacob Fearnley glatt in drei Sätzen endete. Die ewige Kritik, dass der gebürtige Hamburger die Matches der ersten Runden bei den großen Turnieren nicht klar bewältigen kann, blieb an diesem Donnerstagabend aus. Zverev gab sich nach dem Match direkt kämpferisch.,

Denn in Bezug auf eine Zielsetzung für das Turnier gab der 28-Jährige zu Protokoll: „Ich bin hier, um die Party zu verderben“. Eine klare Ansage an die Konkurrenz, die mit jeder weiteren Runde qualitativ eine größere Herausforderung werden dürfte. Felix Auger-Aliassime wird die nächste Herausforderung, um den Gehalt dieser Aussage überprüfen zu können. Der Kanadier siegte in der zweiten Runde gegen Roman Safiullin.

Zverev mit Prüfung in nächster Runde

Einfache Matches gibt es laut der deutschen Nummer eins bei den Grand Slams sowieso nicht. Im Achtelfinale könnte mit Andrey Rublev dann die nächste qualitative Steigerung warten, ehe ab einem möglichen Viertelfinale die ganz heiße Phase des Turniers beginnt und die Party erst so richtig startet.

Es mag gar ein Vorteil für Alexander Zverev sein, dass die aktuelle Dominanz von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz alle anderen Akteure überstrahlt. Denn der US-Open-Finalist von 2020 war bei den großen Turnieren immer dann besonders stark, wenn der Fokus auf anderen Spielern lag. Vielleicht auch in diesem Jahr. Dann als auffälliger Partygast.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2025