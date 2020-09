US Open: Alexander Zverev vs Alejandro Davidovich Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der US Open 2020 auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Ab 18.30 Uhr live im TV auf Eurosport, im Livestream im Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann / Perform

zuletzt bearbeitet: 06.09.2020, 13:54 Uhr

© Getty Images Auf seinen Aufschlag konnte sich Sascha Zverev bis jetzt verlassen

Nur wenig drehte sich in der vergangenen Tagen ums Tennis an sich bei den US Open, zu groß das Chaos um die "Bubble" - und die "Bubble in der Bubble". In der befand sich auch Adrian Mannarino, Drittrundengegner von Alexander Zverev, er durfte schließlich irgendwie raus, seine Kollegin Kristina Mladenovic am Tag darauf nicht mehr.

Und Alexander Zverev? Löste die Mannarino-Aufgabe trotz seines Sonnenbads recht souverän, wenn auch der erste Satz verloren ging. Überhaupt hat Zverev drei Viersatz-Siege vorzuweisen, erst gegen Kevin Anderson, dann gegen US-Youngster Brandon Nakashima, schließlich gegen Mannarino. Der wackelige Aufschlag? Blieb teilweise kritisch, 27 Doppelfehler sind es immerhin schon in drei Spielen beim Weltranglisten-Siebten.

Zverev-Gegner Davidovich Fokina: Ehemalige Nummer 2 in der Jugend

Gegner Davidovich Fokina? Steht wohl selbst etwas überraschend im Achtelfinale. Siege gegen Dennis Novak, Hubert Hurkacz und Cameron Norrie stehen auf dem Zettel beim 21-Jährigen, der erst sein zweites Grand-Slam-Turnier überhaupt spielt, nach den Australian Open zu Beginn des Jahres. Aktuell ist Davidovich Fokina auf Platz 99 der ATP-Weltrangliste notiert, seine beste Platzierung war Rang 82.

Allerdings blickt der Spanier auf eine erfolgreiche Jugendkarriere zurück: 2017 stand er im Halbfinale der French Open sowie im Finale von Wimbledon - und schaffte es bis auf Platz 2 der Junioren-Weltrangliste.

Es ist das erste Duell zwischen ihm und Zverev.

Wo kommt Zverev?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina ist als zweites Spiel nach 17 Uhr MESZ im Louis Armstrong Stadion angesetzt, nach der Partie zwischen Angelique Kerber und Jennifer Brady (hier im Liveticker). Eurosport überträgt im TV sowie im Stream über den Eurosport Player, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!