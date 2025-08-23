US Open: Auch der Ground Pass garantiert am Sonntag großes Tennis

Auch auf den etwas kleineren Courts wird am Sonntag bei den US Open großes Tennis zu sehen sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 23:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Am Sonntag beginnen die US Open

Ben Shelton, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic und Jessica Pegula. Die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium dürfen sich am Sonntag auf spektakuläres Tennis freuen. Und auch für Kurzentschlossene hat der Spielplan am ersten Tag der US Open 2025 so einiges zu bieten.

Zum einen, weil der Ground Pass im Louis Armstrong Stadium auf den oberen Rängen ebenfalls zum Zutritt berechtigt. Und zum anderen, weil auch auf den kleineren Plätzen großes Tennis zu sehen sein wird. So werden etwa am Grandstand Jakub Mensik, Clara Tauson, Emma Navarro und Brandon Nakashima aufschlagen.

US-Power und Ostapenko auf Court 11

Auch im Stadium 17 werden mit Alejandro Davidovich Fokina, Leylah Fernandez, Jiri Lehecka und Belinda Bencic vier gesetzte Spieler werken. Ebenfalls einen Abstecher ist wohl Court 11 wert, wo Jelena Ostapenko ins letzte Major-Event des Jahres starten wird. Anschließend dürfte es zwischen dem Argentinier Mariano Navone und US-Boy Marcos Giron wohl auch auf den Rängen heiß hergehen.

Ohnedies dürfte Court 11 am Sonntag vor US-amerikanischen Fans nur so strotzen. Vor Ostapenko stehen sich in Stefan Dostanic und Eliot Spizzirri zwei Lokalmatadoren gegenüber, den Auftakt ab 11 Uhr Ortszeit macht McCartney Kessler. Sie bekommt es mit der Polin Magda Linette zu tun.