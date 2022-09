US Open: Casper Ruud erster Finalist

Casper Ruud steht im Endspiel der US Open 2022. Der Norweger besiegte im ersten Halbfinale Karen Khachanov mit 7:6 (5), 6:2 , 5:7 und 6:2 und trifft am Sonntag entweder auf Frances Tiafoe oder Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 00:14 Uhr

© Getty Images Casper Ruud am Freitag in Flushing Meadows

Man kann ein Best-of-Five-Match ja selten im ersten Satz gewinnen. Aber man kann die Moral seines Gegners schon im potenzielle ersten Drittel brechen. Und das ist Casper Ruud im ersten Halbfinale der US Open 2022 gelungen. Denn nachdem der Norweger im Tiebreak von Durchgang eins zwei Satzbälle nicht nutzen konnte, lieferte er sich mit Karen Khachanov beim dritten einen Ballwechsel, bei dem die Kugel 55 Mal über das Netz flog. Bis Ruud sich selbst bejubelte und sich von den Fans bejubeln lassen durfte.

Im zweiten Akt war der Russe noch immer gezeichnet vom Verlust des ersten, verlor mit 2:6. Danach erfing sich Khachanov, der in den beiden Runden zuvor gegen Pablo Carreno Busta und Nick Kyrgios jeweils über fünf Sätze gehen musste. Beim Stand von 5:6 ließ Ruud as Aufschläger erstmals Schwächen erkennen, half Khachanov ein ein paar einfachen Fehlern aus. Nach 2:20 Stunden hatte der Außenseiter mit 7:5 den Anschluss geschafft.

Ruud oder Alcaraz ab Montag Nummer eins

Im vierten Satz klopfte Ruud bereits im ersten Aufschlagspiel von Khachanov mit Verve an, das Break gelang ihm dann zum 2:1. Ruud zog sogar auf 5:1 davon, Khachanov konnte mit seinem 15. Ass noch einmal auf 2:5 verkürzen. Nach ziemlich exakt drei Stunden Spielzeit hatte Casper Ruud drei Matchbälle zur Disposition. Er nutzte den ersten mit einem Vorhand-Stopp.

Für Ruud steht damit das zweite Endspiel der Saison an. Schon in Roland Garros hatte er das Finale erreicht, blieb dort aber gegen Rafael Nadal chancenlos. Und noch etwas steht auf dem Spiel: Nämlich die Top-Position in der ATP-Weltrangliste. Die könnte Ruud in jedem Fall mit seinem ersten Major-Sieg erreichen. Oder aber, wenn Carlos Alcaraz es nicht schafft, im zweiten Match der Vorschlussrunde Lokalmatador Frances Tiafoe zu schlagen.

