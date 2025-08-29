US Open: Daniel Altmaier ist der Marathonmann

Daniel Altmaier nahm nach europäischer Zeit am frühen Freitagmorgen Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde der US Open aus dem Turnier. Das Match erstreckte sich über mehrere Stunden. In New York stand kein Spieler so lange auf dem Court wie der Deutsche.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 20:46 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier hat seine konditionellen Stärken in dieser Woche bereits bewiesen.

Was Daniel Altmaier in der zweiten Runde der diesjährigen US Open zeigte, war vor allem das Ergebnis eines starken Willens und sehr guter Kondition. Nach drei Sätzen lag die deutsche Nummer zwei gegen Stefanos Tsitsipas im Rückstand. Und doch gelang Altmaier noch das Comeback und der damit verdiente Einzug in der dritten Runde, wo nun Alex de Minaur warten wird.

Fest steht schon vor dem Match, dass sich der Australier auf eine längere Begegnung einstellen sollte und die eigene Tasche vielleicht lieber mit einem Energieriegel mehr bestückt. Denn die 4:20 Stunden auf dem Court gegen Stefanos Tsitsipas waren nicht der erste Marathon für Daniel Altmaier. Bereits in der ersten Runde ging der gebürtige Kempener über fünf Sätze gegen Hamad Medjedovic. Kein anderer Spieler verbrachte in den ersten beiden Runden so viel Zeit auf dem Court.

Altmaier mit bestem Abschneiden in New York

Insgesamt waren es nun schon neun Stunden und sieben Minuten, die Daniel Altmaier für seine beiden Siege in New York benötigte. Flavio Cobolli rangiert mit 8:14 Stunden in der Marathonwertung auf dem zweiten Platz.

Der 26-jährige Altmaier steht erstmalig in der dritten Runde bei den US Open. Mit einem weiteren Erfolg würde der 56. des ATP-Rankings mit dem Achtelfinale sein bestes Grand-Slam-Ergebnis einstellen, wo 2020 und in diesem Jahr in Paris Schluss gewesen ist. Marathonmatches gab es damals und auch im letzten Mai keine.

