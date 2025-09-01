US Open: Djokovic schlägt Struff - und freut sich auf Fritz im Viertelfinale

Novak Djokovic ist mit einem 6:3, 6:3 und 6:2 gegen Jan-Lennard Struff ins Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen. Und spielt dort gegen einen seiner Lieblingsgegner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 03:14 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic freut sich sicher auf sein Treffen mit Taylor Fritz

Wenn man gegen Novak Djokovic ein Match in der Night Session der US Open zugeteilt bekommen hat, dann möchte man gewiss nicht mit einem 0:4 starten. Genau das ist Jan-Lennard Struff am Sonntagabend allerdings passiert. Aber der Warsteiner hat sich dadurch zumindest nicht komplett verunsichern lassen. Er nahm dem serbischen Großmeister dessen Aufschlag zum 1:4 ab, spielte den Rest des ersten Satzes auf Augenhöhe mit, verlor diesen dennoch mit 3:6. Nix passiert, Djokovic war ja als Favorit in diese Partie gegangen.

Die große Unbekannte war aber wieder einmal ein Körperteil von Djokovic. Das war auch der Tenor der serbischen Reporter vor Ort in New York: Wenn die Schulter des 24-maligen Major-Champions hält, dann sollte er die Partie gegen Struff gewinnen. Wie es wirklich in Djokovic aussieht, weiß natürlich nur er selbst. Jedenfalls ließ sich der 38-Jährige nach dem ersten Satz an der Schulter behandeln.

Hummels unterstützt Struff

Mats Hummels hatte sich für den Abend in die Box von Jan-Lennard Struff begeben, für den großen BVB-Fan genau die Unterstützung, die er gebrauchen konnte. Der Aufschlagverlust kam dennoch, und zwar zum 3:4. Djokovic brachte auch diesen Satz ins Trockene. Nach 75 Minuten Spielzeit. Was Djokovic nicht davon abhielt, sich erneut einer kurzen medizinischen Visite zu unterziehen. Diesmal am rechten Schlagarm.

Jan-Lennard Struff war ja über die Qualifikation in das 128er-Raster gekommen, hatte in den ersten drei Runden viel Selbstvertrauen aufgebaut - aber einen 0:2-Satzrückstand gegen den erfolgreichsten Spieler aller Zeiten aufzuholen? Das war dann doch eine extrem hohe Hürde. Die durch das Break zum 0:2 gleich nochmal wuchs. Den ersten Matchball gab es nach 107 Spielminuten, Struff konnte parieren. Wenige Augenblicke später hatte Novak Djokovic das 6:3, 6:3 und 6.2 aber in der Tasche.

Djokovic gegen Fritz mit perfekter Bilanz

In der Runde der letzten acht wartet nun Taylor Fritz. Und das ist für Novak Djokovic immer eine gute Nachricht. Zehn Matches hat es zwischen den beiden bislang gegeben, und stets ist Djokovic als Sieger vom Court gegangen. Fritz hat beim 6:4, 6:3 und 6.3 gegen Tomas Machac zwar eine starke Leistung gezeigt - ob diese aber auch gegen Djokovic reichen wird? Es sind Zweifel angebracht.

Bereits am Nachmittag hatten sich Carlos Alcaraz und Jiri Lehecka zum Viertelfinal-Punsch am Dienstag verabredet. Alcaraz zeigte gegen Arthur Rinderknech eine sehr konzentrierte Leistung, schlug den Franzosen mit 7:6 (3), 6:3 und 6:4. Lehecka schlug mit Adrian Mannarino einen Landsmann von Rinderknech. Und zwar letztlich souverän mit 7:6 (6), 6:4, 2:6 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in New York City



