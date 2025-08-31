US Open live: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale der US Open 2025 auf Novak Djokovic. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 18:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Nach dem Ausscheiden von Alexander Zverev liegen die deutschen Hoffnungen im Einzel bei den US Open 2025 auf den Schultern des Warsteiners Jan-Lennard Struff. Nach bravourösen Erfolgen gegen den Dänen Holger Rune und Frances Tiafoe wartet im Achtelfinale auf den 35-Jährigen mit Novak Djokovic nicht nur der nächste gesetzte Spieler, sondern auch ein 24-facher Grand-Slam-Champion.

Auch wenn sich die bisherige Bilanz des deutschen Davis-Cup-Spielers gegen den Serben mit 0:7 bei gerade einmal einen Satzgewinn eher ernüchternd liest, ist das letzte Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten schon fast vier Jahre her. Zudem strotzt der Weltranglisten-144 beim letzten Major des Jahres gerade vor Selbstvertrauen, während der 38-jährige Djokovic im Turnierverlauf bislang noch nicht sein allerhöchstes Level abrufen konnte.

Struff vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Novak Djokovic gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren