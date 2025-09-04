US Open: Halbfinale! Sinner lässt auch Musetti keine Chance

Jannik Sinner steht nach einem 6:1, 6:4 und 6:2 gegen Lorenzo Musetti im Halbfinale der US Open 2025, wo er am Freitag auf Félix Auger-Aliassime treffen wird.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 05:48 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner fehlen noch zwei Siege zum US-Open-Titel 2025

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ein rein italienisches Viertelfinale der Männer bei einem Grand-Slam-Turnier hast es bis dato noch nicht gegeben, so gesehen hatte das Treffen zwischen Lorenzo Musetti am Mittwochabend im Arthur Ashe Stadium eine kleine historische Dimension. Die aber Titelverteidiger Jannik Sinner nicht weiter beeindruckte. Sinner schlug Lorenzo Musetti mit 6:1, 6:4 und 6:2 und zog damit in das Halbfinale der US Open 2025 ein, wo er am Freitag auf Félix Auger-Aliassime treffen wird.

Wie schon gegen Alexander Bublik legte Sinner druckvoll und dennoch kontrolliert los. Das 6:1 war der vierte Satz in Folge für den Südtiroler mit diesem Ergebnis in Folge. Musetti ließ sich im Gegensatz zu Bublik davon zwar nicht komplett aus der Bahn werfen. Wenn es aber auf die Entscheidung zuging, dann war Sinner der druckvollere Spieler. Folgerichtig gewann der Favorit auch den zweiten Satz mit 6:4.

Sinner wehrt Breakchancen ab

Im dritten Akt gab es gleich zum Auftakt ein Break für Sinner, der unmittelbar danach vier Chancen von Musetti zum Comeback abwehrte. Damit war die Partie so gut wie gelaufen, auch wenn Lorenzo Musetti mit viel Variationen versuchte, Sinner aus dem Rhythmus zu bringen. Beim Stand von 2:3 holte sich Musetti zwei weitere Breakbälle, wieder wehrte Sinner ab. Und stellte mit dem neuerlichen Break zum 5:2 die Weichen erneut auf Sieg.

In der Nachmittagspartie hatte Félix Auger-Aliassime aus der Außenseiterrolle heraus gegen Alex de Minaur in vier Sätzen gewonnen, für Lorenzo Musetti gab es keine Rückkehr mehr. Mit etwas Abstand wird der Filigran trotz der Niederlage gegen seinen Landsmann aber wohl doch eine positive Bilanz über den Ausflug nach Flushing Meadows ziehen. Denn in den Vorbereitungsturnieren hatte Musetti wenige Erfolgserlebnisse gefeiert.

Alcaraz trifft auf Djokovic

Jannik Sinner war in Cincinnati bekanntlich bis ins Finale gekommen, musste dort aber gegen Carlos Alcaraz aufgeben. Die körperlichen Probleme scheinen aber komplett überwunden zu sein. Probleme hatte der Branchenprimus bislang nur mit Denis Shapovalov, die aber nicht in der realen Gefahr mündeten, dass Sinner tatsächlich ausscheiden könnte. Apropos Cincinnati: Das haben sich Jannik Sinner und Félix Auger-Aliassime das letzte Mal getroffen. Dem Kanadier gelangen gerade mal zwei Spielgewinne.

Mehr Spannung ist da schon vom anderen Halbfinale am Freitag zu erwarten. Da kommt es nämlich zum Clash zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.

