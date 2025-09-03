US Open live: Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 10:19 Uhr

Das Viertelfinale der US Open 2025 lädt zu den “offenen italienischen Meisterschaften” in New York ein, wenn sich der topgesetzte Jannik Sinner und der an Position 10 geführte Lorenzo Musetti zum wetteifern um den Halbfinaleinzug gegenüberstehen werden. Beide Spieler dürften in etwa noch gleichviel Treibstoff im Tank haben, schließlich hatten beide Protagonisten je ein hartumkämpftes Viersatz-Match zu überstehen und spazierten ansonsten mit souveränen Dreisatz-Erfolgen durch das Draw.

Der direkte Vergleich spricht mit 3:0 zwar eindeutig für den Südtiroler, jedoch liegen die direkten Begegnungen der beiden Davis-Cup-Sieger mehr als zwei Jahre zurück und der letzte Erfolg des Weltranglistenersten geschah kampflos aufgrund des Nichtantretens von Musettil

Sinner vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Lorenzo Musetti gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren