US Open: Jannik Sinner - "Körperlich fühle ich mich gut"

US-Open-Titelverteidiger Jannik Sinner geht es nach überstandener Virus-Erkrankung wieder besser.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 23:19 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner geht es besser

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner befindet sich unmittelbar vor Start der US Open auf dem Weg der Besserung. "Körperlich fühle ich mich gut", sagte der Italiener am Freitag: "Ich habe mich größtenteils erholt, bin aber noch nicht zu einhundert Prozent fit."

Am vergangenen Montag hatte Sinner im Finale des ATP-Masters-1000-Events in Cincinnati gegen seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz beim Stand von 0:5 im ersten Satz aufgeben müssen. Seine Teilnahme am neuen Mixed-Event in New York sagte er in der Folge ab. "Es war ein Virus, den auch einige andere Spieler hatten", so der 24-Jährige: "Ich habe einfach geschlafen und mich erholt. Nichts Besonderes."

In das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres startet der Titelverteidiger gegen den Tschechen Vit Kopriva. Das Match wird am Dienstag stattfinden. "Wir hoffen, dass ich in ein paar Tagen wieder voll einsatzfähig bin", sagte Sinner: "Dann sollte für das Turnier alles in Ordnung sein."

