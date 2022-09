US Open: Karen Khachanov nimmt Nick Kyrgios raus!

Karen Khachanov (ATP-Nr. 31) hat überraschend das Halbfinale der US Open 2022 erreicht. Er schlug Nick Kyrgios in fünf Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 07:28 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov

Khachanov siegte am Ende mit 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3) und 6:4 und steht damit in seinem ersten Halbfinale bei einem Majorturnier überhaupt. Er trifft dort auf Casper Ruud.

Kyrgios war als Favorit in das Match gegangen, nachdem er im Achtelfinale Daniil Medvedev entzaubert hatte. Gegen Khachanov aber war er von diesem Level ein Stück entfernt - während der Mann aus Russland groß aufspielte.

Und auch am Ende keine Nerven zeigte: Kyrgios hatte da noch mal alles reingeworfen, beim 2:4 auch ein 15:40 noch zum Anschluss gewandelt. Aber der 26-jährige Khachanov servierte souverän aus.

Kyrgios mit ungünstigem Zeitpunkt für Zauberspiele

Bitter für den Australier: Das entscheidende Break im fünften Satz kam, als er direkt zu Beginn einen recht unnötigen Fontal-Tweener ansetzte.

Das Publikum stand dabei klar hinter Kyrgios, wollte den Wimbledonfinalisten auch in New York in sein erstes Halbfinale peitschen - ohne Erfolg. "Danke, dass ihr mir nun auch etwas Liebe gebt", griff Khachanov das Thema im On-Court-Interview auf.

Für Khachanov, Silbermedaillengewinnen 2021 in Tokio, standen bislang die Viertelfinals 2019 in Paris und 2021 in Wimbledon als größte Erfolge bei Majors in der Statistik. Nun also erstmals die Runde der letzten Vier.

Kyrgios hatte zu Beginn des Matches angeschlagen gewirkt, er hatte Probleme mit der Wade und ließ sich früh behandeln. Er wirkte im Anschluss aber wieder körperlich voll da.

Kyrgios und Khachanov gelten nicht als dickste Freunde, 2020 hatten sie sich auf Twitter einen Schlagabtausch gegeben über Respekt, Intellekt, Bücher und Videospiele.

Wer spielt die restlichen Viertelfinals?

Um die zwei weiteren Plätze im Halbfinale spielen am heutigen Abend zunächst Andrey Rublev gegen Nadal-Bezwinger Frances Tiafoe (2. Match nach 18 Uhr MESZ).

Und in der Night Session dann Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz (2. Match nach 1 Uhr MESZ).

