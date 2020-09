US Open live: Alexander Zverev vs. Borna Coric im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt um den erstmaligen Einzug in das Halbfinale bei den US Open. Das Match gegen Borna Coric gibt es ab 20 Uhr im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2020, 13:55 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Borna Coric

Zverev hatte nach drei Viersatz-Partien in Folge in seinem Achtelfinal-Match gegen Alejandro Davidovich Fokina einen ruhigeren Nachmittag im Louis Armstrong Stadium verbracht, sich glatt in drei Durchgängen durchgesetzt. Coric war gegen Stefanos Tsitsipas in Runde drei schon so gut wie ausgeschieden, sprach nach der Abwehr von sechs Breakbällen von purem Glück, das ihm da widerfahren sei. Gegen Jordan Thompson fiel der Sieg im Achtelfinale dann eindeutig aus.

In den bisherigen vier Begegnungen konnte Borna Coric drei Mal die Oberhand behalten. So auch 2017 bei den US Open.

Zverev vs. Coric - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Borna Coric gibt es ab 20 Uhr im TV und Livestream bei Eurosport.